ハローキティのチャームがかわいすぎ…！サーティワンコラボ「HELLO ICE CREAM!」が11月1日からスタート

11月1日は、サンリオの大人気キャラクター「 ハローキティ 」の誕生日!そんなハローキティが50周年を迎える2024年11月1日(金)に、サーティワンアイスクリームとハローキティのコラボレーションキャンペーン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」の第1弾がスタートしました。早速アイスクリーム好きのisutaエディターが、キャンペーン初日のお店に行ってきましたよ。第1弾ラインナップで話題になりそうなメニューを、限定フレーバーと一緒にご紹介します。

オリジナルチャーム付き「ハローキティ バースデーダブルカップ」© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458「HELLO ICE CREAM!」第1弾の目玉は、数量限定の「ハローキティ バースデーダブルカップ」(スモールダブル 税込660円/レギュラーダブル 税込910円)。ハローキティを象徴する赤いリボンのチョコが、かわいらしいですよね。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458サーティワンオリジナルのハローキティチャームが付いており、特別感たっぷり!アイスクリームを持っているハローキティに、思わずキュンとしてしまいます。ハローキティのリボンは、アイスクリームのフレーバー「ラブポーションサーティワン」をイメージしてデザイン。ミニシリコンリングと金具付きだから、ポーチやペンに取り付けて使えますよ。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458ハローキティが誕生した1974年のデザインを中心にした、レトロなカップにも注目ですよ。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458アイスクリームは、好きなフレーバーを2つ選べます。今回は、ハローキティチャームのリボンにちなんで「ラブポーション サーティワン」と、11月1日(金)から期間限定で登場した、11月の新作フレーバー「メロー バター アーモンドクッキー」をスモールサイズで注文してみました。新作の「メロー バター アーモンドクッキー」は、通常のバターよりもコクと深みがある発酵バターが使用されており、濃厚な味わいととろ〜り食感の虜になりそう!カップのデザインが選べる「ハローキティ ダブルカップ」© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458特別なデザインのカップで提供される「ハローキティ ダブルカップ」(スモールダブル 税込510円/レギュラーダブル 税込760円)もチェックしておきましょう。カップのデザインは2種類あり、お好きなデザインを選べるんです。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6524581つが、歴代のハローキティデザインがモノクロ調になった、シンプルでかわいいデザイン。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458もうひとつは、カラフルな色合いがかわいらしいデザインです。ハローキティと一緒に、双子の妹・ミミィや、ボーイフレンド・ディアダニエルも登場しています。© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458さらに、数量限定でピンクのリボンチョコが付いてきますよ。「ハローキティ ダブルカップ」も、アイスクリームはお好きなフレーバーが選択可能。今回は、期間限定フレーバーの「スウィート ポテマロパンプキン」と「マロンマロン」、「コットンキャンディ」と「ティーオーレ」をスモールサイズで注文しました。秋を感じたいなら、紫芋、栗、かぼちゃのほっくり感が堪能できる「スウィート ポテマロパンプキン」と、つぶつぶマロン入りで、栗の味わいが楽しめる「マロンマロン」がおすすめ。甘党さんは「コットンキャンディ」、紅茶がお好きな人は、香りまで楽しめる「ティーオーレ」を選んでみてはどうでしょうか。オリジナルボックスやスペシャルサンデーもあるよ© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458「HELLO ICE CREAM!」第1弾には、ハローキティのお顔がデザインされた「ハローキティ バースデーセット」(スモール 税込2800円/レギュラー 税込3500円)もラインナップ。ボックスの側面には、歴代のハローキティのデザインが大集合しています。懐かしさを感じるハローキティもいるかもしれませんね!アイスクリームは、お好きなフレーバーを8種類選べます。さらに、ボックスと同じデザインのオリジナルブランケットも付いてくる豪華っぷり!© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652458ハローキティが好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージした、スペシャルなサンデー「ハローキティ バースデー アップルパイサンデー」(税込1350円)も要チェックです。お好きなスモールサイズのアイスクリーム2個の上に、ホイップクリーム、リンゴソース、サクサクのパイ、ハローキティのチョコレートがトッピングされています。さらに、ハローキティの顔が施されたオリジナルふわふわスリーブも付いてきますよ。“み〜んな”でお祝い!第2弾も楽しみ今回ご紹介した「HELLO ICE CREAM!」第1弾は、2024年11月1日(金)〜20日(水)の期間限定で、各メニューなくなり次第終了。大人気のハローキティコラボだから、気になる人はお早めにチェックするのが吉ですよ。さらに第1弾終了後、11月21日(金)からは、“み〜んな”でお祝い!をテーマに第2弾がスタート。こちらのチェックもお忘れなく!サーティワン公式サイトhttps://www.31ice.co.jp/