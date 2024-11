◆ハローキティ50周年記念展「Hello Kitty展」とは

【女子旅プレス=2024/11/01】1日、東京・上野の東京国立博物館 表慶館(上野公園)で、ハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」が開幕した。開催期間は2025年2月24日(月・休)まで。「Hello Kitty展」は、グッズデザインから誕⽣したハローキティならではの多彩な展⽰や、ハローキティと共に育った世代は誰もが懐かしさを覚える過去に発売したグッズを展⽰するコーナー、ファッショントレンドとハローキティの変化をフォトジェニックに表現したコーナーなど全6章にわたって、ファン一人一人の日常に寄り添ってきたハローキティの魅力に迫る展覧会。

◆ここでしか手に入らない限定グッズも

■Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-

誕生初期に発売した貴重なぬいぐるみの展示や、過去に発売したグッズを壁⼀⾯に展⽰するコーナーなど、来場者とハローキティとの思い出が蘇るような展⽰も行う。また、映像ディレクター・牧野惇⽒による同展限定の映像作品、30⼈のアーティストが「わたしとキティ」をテーマに制作したイラストレーション展⽰など、クリエイターコラボ作品も充実。“かわいい”を全身で体験できるサンリオキャラクターズのBIGフォトスポットも設置されている。さらに、ハローキティが「見返り美人図」や「風神雷神図屏風」(重要文化財)といった、東京国立博物館に所蔵の名品と特別にコラボレーション。展⽰内での紹介はもちろん、物販コーナーでコラボ作品デザインのお菓子や雑貨を展開する。また、会場の物販コーナーでは限定グッズを多数用意。ぬいぐるみやマスコットホルダー、「もじもじハローキティシリーズ」のほか、展覧会の公式図録なども並ぶ。(女子旅プレス/modelpress編集部)期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月24日(月・休)住所:東京国立博物館 表慶館(東京都台東区上野公園13-9)開館時間】9:30〜17:00、金曜・土曜は19:00 まで (入館は閉館の30分前まで)休刊日:月曜日(祝日または休日の場合は開館、翌日休館。2月10日(月)は開館。)12月17日(火)、12月26日(木)〜2025年1月1日(水)は休館。 ※12月24日(火)、12月25日(水)は表慶館のみ開館観覧料:一般 2,000円、大学生・専門学校生 1,800円、中学生・高校生1,600円、小学生 1,000円(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123【Not Sponsored 記事】