【定安 軽装 Ver.】予約期間:11月1日~2025年1月8日23時59分2025年8月 発売予定価格 通常版:22,000円 特典版:23,100円

ネオンマックスは、フィギュア「定安 軽装 Ver.」を2025年8月に発売する。予約期間は2025年1月8日23時59分まで。価格は22,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、東煌所属の運送艦「定安」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

柔らかさを感じる肉感溢れる造形や際どい衣装など見所満載で、表と裏で異なる色の髪はグラデーションが美しく、袖のクリアパーツはパール塗装により華やかさがあり、肌の透け感が強めなタイツやお腹周りの布は必見で満足感のある出来栄えとなっている。

また表情を「ハート目」に変更できる顔差分パーツが付属する特典版も発売する。価格は23,100円。

「定安 軽装 Ver.」

特典版

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約250mm(台座含め) 素材:PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。