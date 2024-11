TWICE、コールドプレイの韓国公演にスペシャルゲストとして出演決定！高まる期待

世界的なロックバンドであるコールドプレイ(Coldplay)の韓国公演に、TWICEが出演する予定だ。本日(1日)、LIVE NATION KOREAによると、TWICEはコールドプレイの韓国公演「Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」にスペシャルゲストとして参加する。LIVE NATION KOREAは「K-POPのアイコンTWICEが、コールドプレイの韓国公演スペシャルゲストを務めます」という文言と共に「Music Of The Spheres」のポスターを公開。TWICEもこのポストをシェアし、ファンの期待を高めた。

TWICEとコールドプレイの出会いに、多くの人が期待を示している。ネットユーザーたちは「早く来年になってほしい」「チケット予約に成功した人がうらやましい」「TWICEのステージも楽しみ」「BTS(防弾少年団)のジンがゲストだと思っていたから意外だ」などの反応を示した。ジンは2022年、アルゼンチンで行われたコールドプレイのコンサートにスペシャルゲストとして参加したことがある。また、BTSとコールドプレイは「My Universe」という曲を一緒にリリースした。コールドプレイの韓国公演は高陽(コヤン)総合運動場で開催され、2025年4月16日、18日、19日、22日、24日、25日の合計6回にわたって行われる。当初、4公演のみが予定されていたが、多くの関心が寄せられ、2公演を追加した。コールドプレイは「Viva La Vida」「Fix You」「A Sky Full Of Stars」などを発売し、世界中で愛されている。