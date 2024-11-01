【計画運休・追記あり】中国エリア あす(2日）大雨の影響 伯備線、因美線、芸備線、姫新線の運転取り止め区間など発表【午後5時現在】
ＪＲ西日本によりますと、中国エリアは台風21号から変わった低気圧や秋雨前線の影響により、大幅な運転の取りやめや、急遽の先行変異が発生する可能性があります。
台風２１号から変わった温帯低気圧や秋雨前線の影響による、明日（１１月２日）の午後5時現在の運転計画は、以下の通りです。
【伯備線】
総社駅から上石見駅間は概ね１１時以降終日列車の運転を取りやめます。
なお以下の列車を最終列車として運転し、これ以降、総社駅から上石見駅間は、終日列車の運転を取りやめます。
〇岡山駅～備中高梁駅間
≪岡山⇒備中高梁方面≫
・岡山駅（７時４９分）発⇒備中高梁駅（８時４３分）行き
≪備中高梁⇒岡山方面≫
・備中高梁駅（８時５９分）発⇒岡山駅（９時５８分）行き
≪岡山⇒新見方面≫
・岡山駅（７時２５分）発⇒新見駅（８時５５分）行き
≪新見⇒岡山方面≫
・新見駅（８時４４分）発⇒岡山駅（１０時２７分）行き
〇新見駅～米子駅間
≪新見⇒米子方面≫
・新見駅（６時５９分）発⇒米子駅（９時０１分）行き
≪米子⇒新見方面≫
米子駅（７時３６分）発⇒新見駅（９時３０分）行き
※岡山駅～総社駅間で一部運転を取りやめる列車は次の通りです。
《岡山～新見方面》
・岡山駅（８時２２分発）備中高梁駅行き
・岡山駅（１１時２４分発）新見駅行き
・岡山駅（１２時３９分発）新見駅行き
・岡山駅（１４時１９分発）新見駅行き
・岡山駅（１５時４８分発）備中高梁駅行き
・岡山駅（１９時２３分発）備中高梁駅行き
・岡山駅（２０時２８分発）備中高梁駅行き
・岡山駅（２３時１６分発）備中高梁駅行き
《新見～岡山方面》
・備中高梁駅（１１時２７分発）岡山駅行き
・新見駅（１２時０３分発）岡山駅行き
・新見駅（１４時３９分発）岡山駅行き
・新見駅（１８時０１分発）岡山駅行き
※特急列車及び寝台列車については、列車運行情報『特急列車』をご覧ください。
※観光列車「ラ・マルやまなみ」は、運転を取りやめます。
【姫新線】
上月駅～津山駅間は、概ね１５時以降終日運転を取りやめます。
なお以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪上月⇒津山方面≫
・佐用駅（１３時２２分）発⇒津山駅（１４時２１分）行き
≪津山⇒上月方面≫
・津山駅（１２時１５分）発⇒佐用駅（１３時１２分）行き
《津山駅～新見駅間》
始発から終日運転を取りやめます。
【芸備線】
新見駅～備後落合駅間は、始発から終日運転を取りやめます。
【因美線】
概ね１０時以降終日運転を取りやめます。
なお以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪智頭⇒津山方面≫
・智頭駅（８時１６分）発⇒津山駅（９時２４分）行き
≪津山⇒智頭方面≫
・津山駅（６時４７分）発⇒智頭駅（７時５５分）行き
【福塩線】
《福山～府中駅間》
概ね９時以降運転を取り止めます。
始発から次の列車まで運転し、それ以降運転を取り止めます
《福山⇒府中方面》
福山駅（８時１７分）発 府中駅（９時００分）行き
《府中⇒福山方面》
府中（８時１８分）発 福山駅（９時００分）行き
※府中～三次駅間は終日運転を取り止めます。
※計画運休する路線の代行輸送は実施しません。
※上記以外の線区・列車についても、急遽の運転取りやめ、行先変更が出る可能性があります。列車を利用する方は、駅やJR西日本のHPで最新情報をご確認ください。