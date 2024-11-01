ＪＲ西日本によりますと、中国エリアは台風21号から変わった低気圧や秋雨前線の影響により、大幅な運転の取りやめや、急遽の先行変異が発生する可能性があります。

台風２１号から変わった温帯低気圧や秋雨前線の影響による、明日（１１月２日）の午後5時現在の運転計画は、以下の通りです。

【伯備線】

総社駅から上石見駅間は概ね１１時以降終日列車の運転を取りやめます。

なお以下の列車を最終列車として運転し、これ以降、総社駅から上石見駅間は、終日列車の運転を取りやめます。

〇岡山駅～備中高梁駅間

≪岡山⇒備中高梁方面≫

・岡山駅（７時４９分）発⇒備中高梁駅（８時４３分）行き

≪備中高梁⇒岡山方面≫

・備中高梁駅（８時５９分）発⇒岡山駅（９時５８分）行き





〇岡山駅～新見駅間≪岡山⇒新見方面≫・岡山駅（７時２５分）発⇒新見駅（８時５５分）行き≪新見⇒岡山方面≫・新見駅（８時４４分）発⇒岡山駅（１０時２７分）行き〇新見駅～米子駅間≪新見⇒米子方面≫・新見駅（６時５９分）発⇒米子駅（９時０１分）行き≪米子⇒新見方面≫米子駅（７時３６分）発⇒新見駅（９時３０分）行き※岡山駅～総社駅間で一部運転を取りやめる列車は次の通りです。《岡山～新見方面》・岡山駅（８時２２分発）備中高梁駅行き・岡山駅（１１時２４分発）新見駅行き・岡山駅（１２時３９分発）新見駅行き・岡山駅（１４時１９分発）新見駅行き・岡山駅（１５時４８分発）備中高梁駅行き・岡山駅（１９時２３分発）備中高梁駅行き・岡山駅（２０時２８分発）備中高梁駅行き・岡山駅（２３時１６分発）備中高梁駅行き《新見～岡山方面》・備中高梁駅（１１時２７分発）岡山駅行き・新見駅（１２時０３分発）岡山駅行き・新見駅（１４時３９分発）岡山駅行き・新見駅（１８時０１分発）岡山駅行き※特急列車及び寝台列車については、列車運行情報『特急列車』をご覧ください。※観光列車「ラ・マルやまなみ」は、運転を取りやめます。

【姫新線】

上月駅～津山駅間は、概ね１５時以降終日運転を取りやめます。

なお以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。

≪上月⇒津山方面≫

・佐用駅（１３時２２分）発⇒津山駅（１４時２１分）行き

≪津山⇒上月方面≫

・津山駅（１２時１５分）発⇒佐用駅（１３時１２分）行き

《津山駅～新見駅間》

始発から終日運転を取りやめます。

【芸備線】

新見駅～備後落合駅間は、始発から終日運転を取りやめます。

【因美線】

概ね１０時以降終日運転を取りやめます。

なお以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。

≪智頭⇒津山方面≫

・智頭駅（８時１６分）発⇒津山駅（９時２４分）行き

≪津山⇒智頭方面≫

・津山駅（６時４７分）発⇒智頭駅（７時５５分）行き

【福塩線】

《福山～府中駅間》

概ね９時以降運転を取り止めます。

始発から次の列車まで運転し、それ以降運転を取り止めます

《福山⇒府中方面》

福山駅（８時１７分）発 府中駅（９時００分）行き

《府中⇒福山方面》

府中（８時１８分）発 福山駅（９時００分）行き

※府中～三次駅間は終日運転を取り止めます。

※計画運休する路線の代行輸送は実施しません。

※上記以外の線区・列車についても、急遽の運転取りやめ、行先変更が出る可能性があります。列車を利用する方は、駅やJR西日本のHPで最新情報をご確認ください。