嵐のBlu-rayが、11月1日確定の2024年10月31日付「オリコンデイリーBlu-ray Discランキング」(以下BD)で1位から12位までを独占した。1位は0.5万枚を記録した『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ』、2位は『ARASHI Anniversary Tour 5×10』、3位は『How’s it going? SUMMER CONCERT 2003』、4位は『2004 嵐! いざっ、Now Tour!!』、5位は『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』だった。すべて24年11月3日発売。

嵐のデビュー記念日である11月3日に、LIVE DVD計12タイトルをBlu-ray化し発売。対象タイトルは『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』『2004 嵐! いざッ、Now Tour!!』『ARASHI AROUND ASIA Thailand-Taiwan-Korea』『ARASHI AROUND ASIA+ in DOME』『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』『ARASHI Anniversary Tour 5×10』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 STADIUM』『ARASHI 10-11 TOUR “Scene” 〜君と僕の見ている風景〜 DOME+』『ARASHI LIVE TOUR Beautiful World』『ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012』『ARASHI LIVE TOUR Popcorn』。<クレジット:オリコン調べ(2024/10/31付)>