Åìµþ£°£³ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡¢ËËÜ¤¬£±£·Ç¯¡Ö±³¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÊÖ¤»£÷¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Åìµþ£°£³¤¬£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈÓÄÍ¸ç»Ö¤Ï¡ÖËËÜ¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¡ÖËÍ¤È³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ç¥Í¥¿½ñ¤¤¤Æ¡¢¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¯¤«¤é¡¢ËËÜ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÎËËÜ¤ÎÌò³ä¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Îºî¶È¤ò¸åÇÚ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¥¥ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢Í£°ì¡©¤Îºî¶È¤òËËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¡ÖºÇ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ÈÓÄÍ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²ò»¶¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö£±£·Ç¯±³¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡©¤º¤Ã¤È¼èºà¤ÇËËÜ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¥Ö¥Á¥ó¡£¤À¤¬ËËÜ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¡£
¡¡³ÑÅÄ¤â¡Ö°ì±þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£ÊÖ¤»¤è¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ò¡£²¿²óÊ¬¤À¡©¡×¤È¸À¤¤¡¢ËËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£