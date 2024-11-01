¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡ÛÅòÀî¹À»Ê¡¡¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡Ö¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Çµ¡ÖÂè£µ£²²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤¬£±Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁ´Áª¼ê£µ£²¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ÈºÝÀ¼±ç¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ÃÏ¸µ¡¦Âçºå»ÙÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬È±·¿¤ò¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅòÀî¹À»Ê¤Ç¡Ö¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢µÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï£±¹æÄú¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐÌîµ®Ç·¤¬»ä½ýÉÂ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡£·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç£Ä£Ò£±¹æÄú¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò°æ±Ñ¼£¤Ï¡ÖÀÐÌîÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ²Ù¤¬½Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡