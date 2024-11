ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(毎週月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

10月は、坪⽥信貴さん著「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應⼤学に現役合格した話」(KADOKAWA)の主⼈公で“ビリギャル”の小林さやかさんが特別コーチを担当。10月4日(金)の放送では、リスナーから届いたメッセージにエールを送りました。

(左から)こもり校長、小林さやかさん、アンジー教頭

私は中学受験をします。小学4年生から勉強を始める人がほとんどですが、私は6年からのスタートでした。正直、不安です。大変だと思っていた夏期講習もあっという間に終わりました。これから2月まで突っ走って、第一志望に合格します!(12歳)こもり校長:4年生から勉強を始める人がほとんどのなか、周りとはちょっと遅れたスタート。自分もちょっと遅れているなと感じている。どうですか?小林先生:でもね、あと5ヵ月あるんでしょう? 5ヵ月でだいぶ変わりますよ! 受験って、早いうちにスタートしておけば良いわけでは全然ないので。まだまだ全然諦めなくていいと思うし、あと5ヵ月もあるからね。ここからですよ!こもり校長:(大切なのは)どういうふうに自分を思うか、だからね。頑張って!