「ONE PIECE（ワンピース）」、エッグヘッドと海賊島の戦いに注目した「VIVRECARD～ONE PIECE図鑑～」BOOSTER PACKが2冊同時発売！
【VIVRE CARD～ONE PIECE図鑑～ BOOSTER PACK】
11月1日 発売
価格：440円
11月1日 発売
価格：440円
集英社は11月1日、「VIVRECARD～ONE PIECE図鑑～」BOOSTER PACK「“未来島”エッグヘッドの天才達!!」と「海賊島の激戦！ 海軍VS黒ひげ!!」を発売した。価格はそれぞれ440円。
本商品は、エッグヘッドと海賊島の戦いに焦点を当てた内容となっている。また、本商品にて初出しの情報も多数収録されている。
【書籍情報】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) November 1, 2024
エッグヘッドと
海賊島の戦いに注目した
『VIVRECARD～ONE PIECE図鑑～』
BOOSTER PACKが2冊同時発売！
初出し情報も多数収録しております🔥
本日11.1(金)より発売中ですので、
110巻のお供にいかがですか？#ONEPIECE pic.twitter.com/CfgiNxTsYH