【VIVRE CARD～ONE PIECE図鑑～ BOOSTER PACK】
11月1日 発売
価格：440円

　集英社は11月1日、「VIVRECARD～ONE PIECE図鑑～」BOOSTER PACK「“未来島”エッグヘッドの天才達!!」と「海賊島の激戦！ 海軍VS黒ひげ!!」を発売した。価格はそれぞれ440円。

　本商品は、エッグヘッドと海賊島の戦いに焦点を当てた内容となっている。また、本商品にて初出しの情報も多数収録されている。