Googleが開発するモバイルOSのAndroidは、例年8月・9月・10月に最新版がリリースされていました。ところが2024年10月31日のAndroid開発者ブログの中で、2025年に登場予定の「Android 16」は例年より早い2025年第2四半期(4〜6月)にリリースされる予定であることが発表されました。Android Developers Blog: More frequent Android SDK releases: faster innovation, higher quality and more polish

https://android-developers.googleblog.com/2024/10/android-sdk-release-update.htmlGoogle confirms Android 16 is coming earlier than usualhttps://www.androidauthority.com/android-16-release-date-info-3495210/Here's why Google is overhauling Android's release schedule with Android 16https://www.androidauthority.com/android-release-schedule-faster-3495223/Googleは10月31日のブログで、今後はAndroidのソフトウェア開発キット(SDK)のリリース頻度を上げ、2025年は第2四半期にAndroid 16のメジャーリリースを、第4四半期(10〜12月)にマイナーリリースを行うと発表しました。以下の図が、2025年に行われる2回のリリースを示したもの。第2四半期に行われるAndroid 16のメジャーリリースは、アプリに影響を与える可能性がある動作の変更を含みます。一方で第4四半期のマイナーリリースは、メジャーリリース以降の機能更新や最適化、バグ修正が行われますが、アプリに影響を及ぼす動作変更は行われません。また、第1四半期と第3四半期には、継続的な品質を確保するためのアップデートが提供されるとのこと。Android 16のメジャーリリースを例年の第3〜4四半期ではなく第2四半期に予定している理由について、Googleは「エコシステム全体のデバイス発売スケジュールに合わせて、より多くのデバイスがAndroidのメジャーリリースをより早く入手できるようにするためです」と述べています。たとえばGoogleの純正スマートフォンであるPixelシリーズは、2024年発売のPixel 9シリーズは8月だったものの、例年は10月頃に発売されていました。そのため、同年に登場するAndroidのリリースが間に合っておらず、発売時点では前年に登場したバージョンのAndroidが搭載されていました。Android 16のメジャーリリースが第2四半期に行われることで、2025年に登場するPixel 10シリーズには発売当初から最新のAndroid 16が搭載される可能性が高いとみられます。GoogleはAndroid 16のメジャーリリースの開発者プレビューについて、近日公開予定だと述べています。