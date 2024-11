ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「ムーミン」がデザインされた、クリスマスにぴったりな「吊り下げ棒付きクリスマスタペストリー」と「刺繍入り巾着」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」吊り下げ棒付きクリスマスタペストリー/刺繍入り巾着

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」の物語が生まれた北欧では、伝統的なイベントとしてクリスマスマーケットが開催されます。

クリスマスグッズを少しずつ集めてクリスマスまでの準備期間を楽しむといった北欧の暮らしを意識した、手作り感とあたたかみがあるグッズがベルメゾンから登場。

飾るだけでクリスマスの雰囲気が楽しめる「ムーミン」デザインの「吊り下げ棒付きクリスマスタペストリー」と、キャラクターの表情や細部のディテールまでこだわり、刺繍で精巧に再現した「刺繍入り巾着」の2種がラインナップされています☆

「ムーミン」吊り下げ棒付き刺繍のタペストリー

価格:3,990円(税込)

本体:約幅21×高さ50cm

付属品:吊り下げ棒

取付具:天然木(マグネット付き)

北欧のクリスマス気分を演出できる「ムーミン」デザインのタペストリー。

深みのあるグリーンと先端がとがった旗のような形がおしゃれな雑貨です。

「ムーミン」たちが冬のホリデーを楽しんでいる様子を刺繍で表現。

リースの中にいるキャラクターや、ろうそく、星々がクリスマスらしさを演出しています。

金色の刺繍糸でラメ感を出すことで、華やかさをプラス。

吊り下げ棒に布をはさんで、マグネットでくっつけて装着して飾れます。

玄関先の靴箱や腰高のチェストの上に、吊り下げるのにちょうどいいサイズ感も嬉しいポイントです☆

「ムーミン」刺繍入り巾着

価格:1,490円(税込)

サイズ:約20×22cm

鮮やかなオレンジの布×ネイビーのひもを用いた配色がおしゃれな巾着。

「ムーミン」たちが雪遊びしているアートが繊細な刺繍で表現されています。

刺繍部分はニュアンスカラーで上品な印象なので、大人も使いやすいデザインです。

小物を入れるのに便利な小さめサイズで、巾着なので開閉が簡単です。

バッグインバッグとして、モバイルバッテリーやコードを入れたり、普段使うリップやウェットティッシュを入れたり、多用途に活躍できるので、毎日使うバッグに入れて持ち歩くと便利。

編み物グッズなど、趣味のアイテムを入れるのもオススメです☆

クリスマスを彩る「ムーミン」デザインのタペストリーと刺繍入り巾着。

ベルメゾンの「ムーミン」吊り下げ棒付きクリスマスタペストリー/刺繍入り巾着は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人かわいい北欧デザイン!ベルメゾン「ムーミン」吊り下げ棒付きクリスマスタペストリー/刺繍入り巾着 appeared first on Dtimes.