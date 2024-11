ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、「スヌーピー」をデザインしたクリスマスグッズ「オーナメント入りアドベントカレンダー&リースセット」を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」オーナメント入りアドベントカレンダー&リースセット

価格:9,990円(税込)

サイズ:本体 約幅25cm×高さ9cm×奥行25cm、オーナメント 高さ約3〜5cm

セット内容:オーナメント入り小箱(24種)、リース(1体)、オーナメント用紐(1セット)、ディスプレイ用土台(1セット)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「スヌーピー」ファンの声に応え、ベルメゾンオリジナルリース付きアドベントカレンダーがベルメゾンから登場!

本をモチーフにした収納箱に、24種類の『PEANUTS』の仲間たちをデザインしたミニオーナメントが付いた豪華なセットです。

12月1日から24日まで、日にちを書いたボックスを毎日ひとつずつ開封。

その箱の中には、サンタの格好をした『PEANUTS』の仲間たちのオーナメントが入っています。

それぞれ異なるオーナメントが入っているので、毎日箱を開けるのが楽しみになります。

オーナメントはダイカットで作られていて、立体感のあるぷくぷくとした質感。

リースに付けるほか、手持ちのツリーに付けて飾ることもできます。

本型のパッケージは、土台を組み立てて立てることができ、

セットのリースを掛ければ、ディスプレイとしても楽しめます。

日本ではグッズ化が珍しいモチーフも含まれており、クリスマスまでのカウントダウンを楽しむことができます☆

「スヌーピー」たちと一緒にクリスマスまでのカウントダウンが楽しめる!

「スヌーピー」オーナメント入りアドベントカレンダー&リースセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

