ASTRO チャウヌ、善良な影響力を証明！「大韓民国大衆文化芸術賞」で文化体育観光部長官表彰を受賞

ASTROのチャウヌが文化体育観光部長官表彰を受賞し、善良な影響力を証明した。チャウヌは31日、ソウル国立劇場海上劇場にて開催された「2024大韓民国大衆文化芸術賞」で文化体育観光部長官表彰を受賞した。今年で15回目を迎えた「大韓民国大衆文化芸術賞」は歌手、俳優、喜劇人、声優など様々な分野を網羅する大衆文化芸術家の自負心を高め、大衆文化芸術産業従事者の努力と成果を激励するために設けられた授賞式だ。

予定されていた日程で授賞式に出席できなかったチャウヌは、所属事務所のfantagioを通じて「意味のある授賞式で大きな賞を頂き、心から感謝する。これからも韓国文化の肯定的な影響力を全世界に知らせるよう熱心に活動する。より良い姿でご挨拶したい」と感想を明かした。チャウヌは今年2月、全曲作詞に参加したアルバム「ENTITY」で成功的なソロデビューを果たした。その後、7月まで世界11都市で単独ファンコンサートツアー「CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Japan」を成功裏に終えた。8月には、ソウルアンコールファンコンサートで初めて披露したポップスターのペーダー・イライアス(Peder Elias)とのコラボ曲「Hey Hello」を発売し、良い反応を得た。ドラマ「ワンダフルデイズ」「ワンダフルワールド」の主演を務めて熱演し、「第2回青龍シリーズアワード(Blue Dragon Series Awards、BSA)」で人気スター賞を受賞した。他にも、チャウヌは韓国で12月6日に放送スタートするtvNの新バラエティ番組「フィンランド間借り暮らし」への出演を確定するなど、様々な分野で活発な活動を見せている。