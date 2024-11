SAY MY NAME、収録曲「私は今夜の空で一番輝く星になる」MVを公開…本田仁美が作詞に参加

SAY MY NAMEが、キラキラする魅力でファンを魅了している。ジェジュンにより結成された新人ガールズグループのSAY MY NAMEが、先日公式SNSとYouTubeチャンネルを通じてデビューアルバム「SAY MY NAME」の収録曲「私は今夜の空で一番輝く星になる」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオには、レコーディング室での様子やメンバーのインタビュー、コンテンツビハインドなど、ステージでは見られなかった姿が盛り込まれている。メンバーたちのお茶目な魅力と飾らずナチュラルな雰囲気でかわいさをアピールしている。特に映像の途中、まだぎこちないがカメラの前で自己紹介をするメンバーの姿は、デビューに向けた緊張とときめきに満ちている。「私は今夜の空で一番輝く星になる」は、今回のアルバムで唯一のバラードジャンルの曲で、暖かいエレキギターのサウンドとどっしりとしたベースの音が調和し、SAY MY NAMEの感性とメンバーの音色を際立たせている。

歌詞には、最も輝く星となって闇を照らし、みんなのそばにいるという意味が込められている。作詞に参加した本田仁美はメンバーと一緒に宿舎に行く途中で、偶然流れ星を見た瞬間にインスピレーションを得て、この歌詞を完成させた。SAY MY NAMEは、YouTubeチャンネル「it's Live」と「M2」を通じて収録曲のライブとパフォーマンスを公開し、多彩なジャンルと魅力が込められた収録曲で注目を集めている。デビュー2週間で音楽番組1位を獲得するなど、SAY MY NAMEは高い評価と共に、忙しいスケジュールをこなしており、今後も様々な活動でファンと会う予定だ。