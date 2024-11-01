SHINee¥ß¥ó¥Û¤È¤Î¡È¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¡É¤ÇÈëÌ©¤ÎÎø¿Íµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ªÈà»á´¶ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤Ë¡Öµ²±¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤½¤¦¡×
SHINee¡Ê¥·¥ã¥¤¥Ëー¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎMINHO¡Ê¥ß¥ó¥Û¡Ë¤¬11·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCALL BACK¡Ù¤Î¡ÖPrivate Album¡×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ß¥ó¥Û¤Î¡ÈÎø¿Íµ¤Ê¬¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSHINee¥ß¥ó¥Û¤ÎÈà»á´¶ËþºÜ¡ª¡È¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¡É¥àー¥Óー¡¡Â¾
¢£Èà½÷ÌÜÀþ¤Ç»£¤é¤ì¤¿SHINee¥ß¥ó¥Û¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ËÏÃÂê¤¬»¦Åþ
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¡÷it__you¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥ß¥ó¥Û¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¥ß¥ó¥Û¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¡Ö@will__be¡×¤ÎInstagram¥Õ¥£ー¥É²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¥Õ¥£ー¥ÉÆâ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤À¡£
¤³¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¼ÂºÝ¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö@will__be____¡×¤Ë¤Ï±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É33·ï¤ÎÅê¹Æ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Îø¿Í¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö¡÷____it__you¡×¤Ï¸½ºßÈó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Öwill it be you.¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¡Ö¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥ß¥ó¥Û¤ò½õ¼êÀÊ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¡¢ÌëÆ»¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¥ß¥ó¥Û¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢Èà½÷ÌÜÀþ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎInstagram¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥ß¥ó¥Û¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ºòÇ¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Æ¥ß¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¼ÂºÝ¤Î¥ß¥ó¥Û¤Î¼Ì¿¿¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶³Ð¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ö¥Çー¥È¤·¤¿µ²±¤¬ÙÔÂ¤¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïºá¿¼¤¤Æ°²è¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¡÷____it__you¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥Î¤ÎÈëÌ©¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤ÇºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢SNS¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£