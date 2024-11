台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」から、毎年大好評の福袋が登場。

上質なお茶を本格的に楽しむことでちょっぴり“皇帝”気分が味わえるティーセットなどを揃えた、新年限定「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2025」が発売されます☆

ゴンチャ「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2025(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2025)」

価格:7,200円(税込)

予約受付開始日:2024年11月12日(火)10:00〜

予約受付:ゴンチャ公式LINEアカウント

店頭受取:2025年1月1日(水・祝)〜1月13日(月・祝)

※上記期間内に、予約時に選択した店舗・受取り口にて受け取りください

店頭販売:2025年1月1日(水・祝)〜1月13日(月・祝)

※販売状況によって対象店舗が増える場合があります

注意事項:

・予約は先着順で、販売予定数量に達し次第、予約受付終了となります。

・予約期間は、2024年11月12日(火)10:00〜11月30日(土)23:59となります。

・事前予約・店頭販売ともに、購入は一人様3個までとなります。数量限定商品となります。販売数は店舗により異なります。

・11月12日(火)以降にオープンする店舗については、予約販売は実施されません。

・店舗により、店頭販売を行う場合があります。

・予約時に指定した受取店舗のお受け取り口まで来店ください。

・注文内容の変更やキャンセルはできません。

予約開始から注文が殺到し、多くの方に人気を博したゴンチャの福袋が2025年も登場。

2025年の福袋は、”皇帝に貢ぐ茶”という「貢茶(ゴンチャ)」の由来になぞらえ、上質なお茶を本格的に楽しむことで、“皇帝”の気分が味わえるティーセットなどが封入されます。

福袋の中身は、日常を特別な時間に変える上品で華やかな「皇帝ティーセット」、ゴンチャのティーをお得に楽しむ「2025 お正月デザイン ドリンクフリーチケット」、鮮やかな黄金色でティータイムを贅沢に彩る「阿里山ウーロンティー 茶葉20g」

新たな年の幕開けにふさわしい、ゴンチャこだわりの茶器などを詰め合わせた限定福袋セットです。

皇帝ティーセット

セット内容:

・茶こし付きマグカップ(2個)

・ティースプーン

急須いらずで淹れる・飲むを1つのカップで楽しめる、景徳鎮産のマグカップとティースプーン。

上品で華やかな絵柄のカップでゴンチャこだわりのティーを味わえば、日常がまるで皇帝のティータイムのような特別な時間に変わります。

中国を代表する陶磁器の名産地である”景徳鎮”。

歴代の皇帝たちに愛された景徳鎮の陶磁器は、世界各国に輸出され、以来多くの人々を魅了し続けています。

※茶こし付きマグカップ、ティースプーンいずれも食洗機に対応しています

※収納にも便利な専用箱に入っています

2025 お正月デザイン ドリンクフリーチケット(5枚)

有効期限:2025年6月30日(月)まで

好きなドリンクメニュー1杯+3つまでトッピングできるお得なチケット。

5回分たっぷり楽しむことができます。

※一部対象外のメニューがあります

※全店舗利用可

阿里山ウーロンティー 茶葉20g(5~6杯分)

鮮やかな黄金色が見た目にも“皇帝感”のある、高級台湾茶としても有名な「阿里山ウーロンティー」

皇帝ティーセットを使って、爽やかでフルーティーな風味を堪能することができます。

「阿里山ウーロンティー」の自宅での美味しい淹れ方

ティースプーン1杯(3〜4g)分の茶葉を茶こしに入れるお湯200mlを注ぐ(カップのへこみ程度まで)ふたをして3分待つ茶こしを外してそのまま味わうことができます

一煎目は阿里山ウーロンの華やかな香りを、二煎目はやわらかな甘み、味わいが楽しめます。

五煎目程度までおいしく味わうことができます。

※お茶を淹れる際はやけどに注意ください

上質なお茶を本格的に楽しむことで、“皇帝”の気分が味わえる茶器などがセットになった福袋。

2024年11月12日10時より予約受付が開始される、ゴンチャ「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2025(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2025)」の紹介でした☆

※画像はイメージです。実際の商品と色、質感が異なる場合があります

※予告無く商品の色、サイズ等規格が変更となる場合があります

