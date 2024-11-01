DeNA¡¢²¦¼ê¤«¤±ËÜµò¤ÇÂè6Àï¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢2Æü¤«¤é²£ÉÍ¤Ë
¡¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¤Ï2Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÉñÂæ¤òÌá¤·¤ÆÂè6Àï¤ò¹Ô¤¦¡£DeNA¤¬Âè3Àï¤«¤é3Ï¢¾¡¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢1998Ç¯°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤ÆËÜµòÃÏ¤ØÌá¤ë¡£
¡¡Âè6Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤ÏDeNA¤¬Âç´Ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ¸¶¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ëº£¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£Âç´Ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÄ´À°¤·¡¢Í¸¶¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Î°ìÉô¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é²£ÉÍ¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬4¾¡¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£Âè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤â²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£