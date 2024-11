Stray KidsがK-POPアーティスト初の大記録、2024年アメリカでの販売枚数が100万枚突破

ボーイズグループStray KidsがK-POPアーティスト史上初の記録を達成した。

Stray Kidsは最近、今年7月にリリースした『ATE』がアメリカで50万以上販売され、米レコード産業協会から通算7度目のゴールド認証を授与された。

また同作は現地時間9月30日までの集計で、2024年にアメリカで最も多くの売れたK-POPアルバム(CD)となっている。K-POP以外も含めると、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』、トラヴィス・スコットの『Days Before Rodeo』、ビリー・アイリッシュの『HIT ME HARD AND SOFT』に次ぐ4位だ。

『ATE』の爆発的人気もあり、Stray Kidsは今年1年だけでアメリカで合計100万枚以上を販売したこととなった。これはK-POPアーティスト初の記録だ。

今回のK-POPアーティスト初100万枚のほか、2022年の『ODDINARY』を皮切りに、『MAXIDENT』『5-STAR』『ROCK-STAR』『ATE』と、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で5作連続1位を獲得するという大記録も樹立している。

