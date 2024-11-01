TWICE¥Ä¥¦¥£¡¢ÍèÆü¤âà¤·¤Î¤Öµ¤¥¼¥íá³¹Ãæ¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤½¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥Ä¥¦¥£¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¥Ä¥¦¥£¤Ï¡ÖTokyo¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ëµû¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÊ£¿ô¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢µï¼ò²°¤Ç¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£µÈ¾Í»û(ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô)¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ²ÌÅ¹¤ÎÅ¹Àè¤Ë¤¢¤ë²ÌÊª¤ä¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÏ©¾å¤Ç¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤ÎÉ÷·Ê¤È¶¦¤Ë»¶ºö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¦¥£¤ÎÍèÆüÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤·¤Î¤Öµ¤¥¼¥í¤¸¤ã¤ó¾Ð¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥Ä¥¦¥£¤Á¤ã¤ó¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÍè¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤À¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤òËþµÊ½ÐÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£