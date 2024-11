快適なインターネット環境を実現！BIGLOBE「メッシュ機能付きルーター」

BIGLOBEは、「ビッグローブ光」1ギガを利用の方向けにメッシュ機能付きルーターを2024年11月1日より販売中です。

BIGLOBE「メッシュ機能付きルーター」

今回販売するルーターは、IPv6接続(IPoE方式)による混雑を回避したインターネット通信、またメッシュWi-Fi(注1)により、部屋を移動しても途切れることなく通信が可能になるなど、「ビッグローブ光」1ギガでの快適なインターネット利用を実現するものです。

以下の機種を割賦販売にて提供します。

【提供機種】

TP-Link Deco X50

・IPv6接続(IPoE方式)

・Wi-Fi 6対応

・通信最大速度 2,402Mbps(5GHz)(注2)

・メッシュWi-Fi対応で家の中全体が安定・高速(注3)

・専用アプリで簡単セットアップと手軽な管理を実現

・セキュリティ機能による安全なインターネットが可能

・部屋になじむスタイリッシュなデザイン

価格表

BIGLOBEはお客さま満足度とCXの向上に努めるとともに、ネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1)

メッシュWi-Fiの利用には、同一メーカーおよびシリーズのルーターが2台以上必要です。

(注2)

表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。

接続する機器の仕様やネットワークの混雑状況、電波の状態などにより速度は低下します。

(注3)

設置環境の電波状況・回線の混雑具合・接続端末の仕様上の制限に大きく左右されます。

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

