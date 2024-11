冬の車中泊が快適に！【第6弾】車中泊がやめられなくなる。-15℃でも暖かい6層・魔法瓶ブランケット

「魔法瓶ブランケット」を企画・製造・販売するジスクリエーションは、応援購入サービスMakuakeにて、「魔法瓶ブランケット」史上最強の保温力となった、「【第6弾】車中泊がやめられなくなる。-15℃でも暖かい6層・魔法瓶ブランケット」の先行予約を2024年11月6日(水)11:00より開始します。

【第6弾】車中泊がやめられなくなる。-15℃でも暖かい6層・魔法瓶ブランケット

「魔法瓶ブランケット」を企画・製造・販売するジスクリエーションは、応援購入サービスMakuakeにて、「魔法瓶ブランケット」史上最強の保温力となった、「【第6弾】車中泊がやめられなくなる。-15℃でも暖かい6層・魔法瓶ブランケット」の先行予約を2024年11月6日(水)11:00より開始。

■圧倒的保温力と使い勝手のよさで、Makuake歴代1位

保温力の高さと使いやすさにこだわった独自設計により、冬の車中泊がいっきに快適になる魔法瓶ブランケット。

Makuakeアウトドアブランケットプロジェクトで、歴代1位を獲得しています。

■今回のプロジェクトについて

魔法瓶ブランケットは発売開始の2020年から4年にわたりプロジェクトを実施してきました。

今回実施するプロジェクトでは、標高3,000m以上の寒冷地に生息する寒さに強い天然のヤクの毛と、海洋廃棄物を回収したペットボトルなどから作られるリサイクルポリエステルを混合した、サステナブルな中綿を追加。

環境に優しく保温性の高い、魔法瓶ブランケットです。

Makuake 素材説明

■新6層・魔法瓶ブランケット3つの特徴

1:6層構造でマイナス15℃でも暖かさが持続。

電源不要で『熱をつくり・熱をためる』独自の魔法瓶構造。

2:ヤクの毛を配合した保温力が高く環境に優しいサステナブル中綿を使用。

抗菌消臭機能が新たにプラス。

3:車中泊サイズの大判ブランケット。

自然からインスピレーションを受けたオリジナルデザイン。

Makuake 製品

■電源不要で、マイナス15℃でも暖かい

魔法瓶ブランケットを1枚かけるだけで、マイナス15℃の環境下でも内部の温度をキープ。

もちろん冬の車中泊の車内温度や(0℃前後)、冬の部屋の室温(10℃前後)でも快適な温度をキープします。

Makuake 6層説明

■自然からインスピレーションを受けたオリジナルデザイン。

Makuake イメージ

【ピークライン】

夏の木々で青々とした山脈に、雨上がりの朝の雲海が広がる美しい山岳風景をイメージしました。

Makuake ピークライン

【トラバース】

日本にはカールと呼ばれる、氷河の侵食が作り出した美しい山岳風景があり、夕暮れの夏山の絶景を楽しみながらトレッキングする喜びをデザインに落とし込みました。

Makuake トラバース

■電源不要で、節電対策・大雪での立ち往生等防災ニーズが高まっている

電源不要でマイナス15℃でも体温を保温することから、車中泊やキャンプ等のアウトドアシーンだけでなく、日常生活での節電対策、また突然の大雪による立ち往生等、有事の際の防災対策として注目され、リピーターを中心に家族分等複数購入が増えています。

【製品概要】

Makuake 展開アイテム

・製品名:魔法瓶ブランケット

・サイズ:Sサイズ 95×138cm/Lサイズ 138×195cm

・カラー:ピークライン(グリーン)/トラバース(グレイ)

・定価 :Sサイズ 9,350円(税込)/Lサイズ 18,700円(税込)

【プロジェクト概要】

・プロジェクト実施期間:

2024年11月6日(水) 11:00〜2024年12月4日(水) 22:00

・お届け予定:

2024年12月下旬予定

・Makuakeプロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/lugh07/

・魔法瓶ブランケットブランドサイト:

https://mahobinblanket.jp/

