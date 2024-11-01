¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¤âÃç´Ö¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤òÂçÀä»¿ ÌÔ½Ã½÷»Ò¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤ËÂçÊÑ¿È¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤òÀä»¿¤À¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×10·î31Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿BEAST X¡¦¿û¸¶Àé±Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÂÐ¶É¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç¤ÏÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¿û¸¶¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿û¸¶¤ÎÈ±¿§¤ÏÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÈ±·¿¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿û¸¶¤Ï¡ÖBEAST¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¼«¤é¤Î¸åÆ¬Éô¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¹µ¤¨¼¼¤Ë¤¤¤¿ÃæÅÄ¤Ï¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¿û¸¶¤¬ÀèÇÚ¤À¤¬¡¢ÃæÅÄ¤È¤ÏÇ¯Îð¤â¶á¤¤¤À¤±¤Ë¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤«¤éÃç¤ò¿¼¤á¡¢¹µ¼¼¤Ç¤â¾ï¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Â¸Ê¬¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¿û¸¶¤Ï³«¶ÉÁá¡¹¤ËËþ´Ó¡¢Æî3¶É¤Ë¤â¤Þ¤¿Ëþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÈÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£´ü½é¥È¥Ã¥×ÌÜÁ°¤ÇTEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÄ·Ëþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ìÌµÇ°¤Î3Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë