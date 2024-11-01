東京ヤクルトスワローズは1日、来季のコーチングスタッフを発表した。元ヤクルトの佐藤由規（34）が投手兼育成担当コーチとして入閣し、古巣に7年ぶりに復帰。由規は2021年からBCリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズで投手兼コーチとしてプレーし、今季限りで現役引退を発表していた。

ヤクルトは今季5位に終わり、21、22年のリーグ2連覇から2年連続のBクラス。高津臣吾監督（55）は6年目となる来季の指揮を執ることが決まっている。なお、1軍・2軍の担当は後日発表予定。

■来季のコーチ陣（数字は背番号）

監督：22・郄津臣吾

二軍監督：88・池山隆寛

ヘッドコーチ：73・嶋基宏

総合コーチ：79・城石憲之

投手コーディネーター：89・伊藤智仁

投手コーチ：98・石井弘寿

投手コーチ：72・小野寺力

投手コーチ：81・正田樹

投手コーチ：92・山本哲哉

投手兼育成担当コーチ：91・由規

打撃チーフコーチ：78・大松尚逸

打撃コーチ：74・杉村繁

打撃コーチ：80・吉岡雄二

打撃コーチ：76・宮出隆自

バッテリーコーチ：83・衣川篤史

バッテリーコーチ：86・井野卓

内野守備走塁コーチ：95・土橋勝征

内野守備走塁コーチ：75・寺内崇幸

外野守備走塁コーチ：82・松元ユウイチ

外野守備走塁コーチ：77・山崎晃大朗

野手兼育成担当コーチ：85・西浦直亨

※写真は引退会見時の由規