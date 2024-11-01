【MARUNOUCHI BLIGHT HOLIDAY 2024 ～LET'S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO～】開催期間：11月14日～2025年1月13日開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか

三菱地所は、大手町・丸の内・有楽町にてイベント「MARUNOUCHI BLIGHT HOLIDAY 2024 ～LET'S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO～」を11月14日より開催する。期間は2025年1月13日まで。

本イベントでは、丸ビルや新丸ビルにてイルミネーションやフォトスポットが登場するほか、丸の内エリアでしか購入できない「スーパーマリオ」の限定グッズを展開。丸ビル3階のgelato pique（ジェラート ピケ）では「スーパーマリオ キノピオ柄プルオーバー＆ロングパンツ」、国際ビル1階のZERO HALLIBURTON 丸の内店では「スーパーマリオ Classic Aluminum 3.0 TR Limited」など、各店舗で様々なアイテムが販売される。

さらに期間中に限定グッズを含む3,000円以上購入すると、先着特典としてイベント限定デザインのステッカーをプレゼント。各グッズは在庫がなくなり次第終了となる。

【「スーパーマリオ」×丸の内エリア コラボグッズ一覧】

丸ビルB1階 OKOSHIYA TOKYO「スーパーマリオ OKOSHI『MATCHA』他」（価格：各540円）

丸ビルB1階 Cosme Kitchen BEAUTY「スーパーマリオ コームケース」（価格：1,750円）

丸ビルB1階 祇園 北川半兵衛「スーパーマリオ 抹茶ラングドシャ」（価格：1,680円）

丸ビルB1階 中国茶専門店 RIMTAE「スーパーマリオ『ティーバッグ5種セット』」（価格：1,350円）

丸ビル3階 gelato pique「スーパーマリオ キノピオ柄プルオーバー＆ロングパンツ」（価格：12,980円）

丸ビル4階 Be Organic「スーパーマリオ グリーン スターターセット」（価格：2,700円）

新丸ビル2階 NEMOHAMO「スーパーマリオ TOOTHPASTE & BODYSOAP SET」（価格：4,950円）

新丸ビル3階 Epoi「スーパーマリオ L ファスナー二つ折り財布（6種）」（価格：各36,300円）

丸の内オアゾ1階 Tabio MEN「スーパーマリオ 刺繍メンズソックス」（価格：各1,980円）11月下旬より販売予定

丸の内オアゾ1～4階 丸善「スーパーマリオ 3連アクリルキーホルダー（2種）」（価格：各1,430円）

国際ビル1階 ZERO HALLIBURTON「スーパーマリオ Classic Aluminum 3.0 TR Limited」（価格：198,000円）

丸ビルB1階 アメリカンファーマシー「スーパーマリオ ピーチ姫フェイスマスク（発売元：バンダイ）」（価格：858円）

丸ビル3・4階 TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI「スーパーマリオ キャラクターライト ハテナブロック （発売元：任天堂販売）」（価格：1,650円）

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