来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１１月４日



１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

※文化の日の振替休日で日本市場は休場

※米・３年物国債入札

※ロシア市場が休場



◇１１月５日



００：００ 米・製造業新規受注

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：３０ 米・貿易収支

※日・東京証券取引所が取引時間を延長（午後３時３０分終了に）

※日・閣議

※米・１０年物国債入札

※米・大統領選挙の投開票



◇１１月６日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

１６：００ 独・製造業新規受注

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

※米・３０年物国債入札



◇１１月７日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨発表

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※中・貿易収支



◇１１月８日



００：００ 米・卸売売上高

００：００ 米・卸売在庫

０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の結果発表

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０５：００ 米・消費者信用残高

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・消費活動指数

１６：４５ 仏・経常収支

※日・閣議



◇１１月９日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数・速報値

０１：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が大学主催の討議に参加







◎決算発表・新規上場など



○１１月５日



決算発表：寿スピリッツ<2222>，プリマ<2281>，ニチレイ<2871>，グリー<3632>，ティーガイア<3738>，東ソー<4042>，住友ベ<4203>，メルカリ<4385>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，ラインヤフー<4689>，ＵＳＳ<4732>，コニカミノル<4902>，ファンケル<4921>，フジミインコ<5384>，千代建<6366>，日東工<6651>，ＭＣＪ<6670>，横河電<6841>，三菱重<7011>，ロジスネクス<7105>，全国保証<7164>，ワークマン<7564>，イトーキ<7972>，任天堂<7974>，アクシアル<8255>，ヤマトＨＤ<9064>，ＡＺ丸和ＨＤ<9090>，川崎汽<9107>，松屋フーズ<9887>，日伝<9902>ほか



○１１月６日



決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，コカＢＪＨ<2579>，キッコマン<2801>，ハウス食Ｇ<2810>，ダイワボＨＤ<3107>，太陽ＨＤ<4626>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，ミネベア<6479>，オムロン<6645>，ＧＳユアサ<6674>，シスメックス<6869>，ウシオ電<6925>，ＩＨＩ<7013>，西日本ＦＨ<7189>，トヨタ<7203>，ホンダ<7267>，ヤマハ発<7272>，ネットワン<7518>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ケーズＨＤ<8282>，みずほリース<8425>，東武<9001>，京王<9008>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，スカパーＪ<9412>，ＮＴＴデータ<9613>，ニトリＨＤ<9843>ほか



○１１月７日



決算発表：大成建<1801>，キリンＨＤ<2503>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，東レ<3402>，王子ＨＤ<3861>，三井化学<4183>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，テルモ<4543>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，ライオン<4912>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，フジクラ<5803>，リンナイ<5947>，栗田工<6370>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ローム<6963>，日産自<7201>，マツダ<7261>，島津<7701>，ニコン<7731>，菱地所<8802>，東建物<8804>，東京メトロ<9023>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＮＴＴ<9432>，カドカワ<9468>，富士ソフト<9749>ほか



○１１月８日



決算発表：マクドナルド<2702>，東洋水<2875>，ＳＵＭＣＯ<3436>，ＩＩＪ<3774>，菱ガス化<4182>，エーザイ<4523>，関西ペ<4613>，小林製薬<4967>，しずおかＦＧ<5831>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，ブラザー<6448>，セガサミー<6460>，ソニーＧ<6758>，アズビル<6845>，ホトニクス<6965>，川重<7012>，スズキ<7269>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，アシックス<7936>，東京センチュ<8439>，ＳＢＩ<8473>，オリックス<8591>，三井不<8801>，住友不<8830>，東急<9005>，ＳＧＨＤ<9143>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ソフトバンク<9434>，スクエニＨＤ<9684>，日本空港ビル<9706>，セコム<9735>ほか



出所：MINKABU PRESS