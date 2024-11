2024年11月1日より通常申し込みがスタートした、ディズニーファンのためのオンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」

日本初のディズニー公式オンラインクイズイベントとして、2023年に続いて第2回となる「ディズニーファン・チャレンジ 2024」が開催されています。

講談社「ディズニーファン・チャレンジ 2024」

通常申込期間:2024年11月01日(金)00:00 〜 2024年12月31日(火)23:59

クイズチャレンジ期間:2024年11月01日(金)00:00 〜 2025年01月05日(日)23:59

選べる3コース:

チャレンジコース :全40問/制限時間30分/4,000円(税込)※中間さん作成のクイズ3問のうちランダムに1問以上登場 ディズニープリンセスコース :全20問/制限時間20分/4,000円(税込)※中間さん作成のクイズが1問登場 ライトコース :全20問/制限時間20分/1,500円(税込)

※3コース全て、全員もらえるオリジナル特典つき

公式サイト・参加申込:https://d-quiz.kentei-service.jp/

講談社のディズニー出版物をベースに、長編アニメーション、歴史、テーマパークなど、ディズニーのさまざまなジャンルのクイズが出題される「ディズニーファン・チャレンジ」を開催中!

参加すればディズニーの知識がさらに深まり、よりディズニーの世界を楽しめるイベントです。

2023年に好評だったイベントが、2024年は新たにディズニープリンセスコースを含む3コースとして登場。

参加者は、好きなコースを自由に選べます。

WEST.中間淳太さんが日本初ディズニー公式オンラインクイズイベントで出題

ジャンルを問わずディズニーのすべてを愛する中間淳太さん作のクイズが「ディズニーファン・チャレンジ 2024」に登場!

チャレンジコース・ディズニープリンセスコースで出題されます。

中間さんは、ジャンルを問わずあらゆるディズニーを愛するディズニー通としても知られる男性アイドルです。

どんなクイズを出題してくれるのか、期待が高まります!

WEST.中間淳太さん コメント

昨年の「ディズニーファン・チャレンジ」のクイズ、知っていることも知らないこともあって、おもしろかったです。

今回、僕からの問題は、どうしようか? 難しい!と迷いました。よく考えて、自分的にテンションが上がったテーマを問題にしました。

改めて観た映画で「こんなシーンあった!」とか、「そうだったんや!」とかね。

僕自身が受けるとしたらチャレンジコースです。知らないこといっぱいあると思うんで。

中間淳太さん プロフィール

1987年10月21日生まれ。

日本の歌手、俳優、タレント、アイドル。男性アイドルグループ・WEST.のメンバーです。

自他ともに認めるディズニー通で、大学の卒論ではテーマパークを扱いディズニーについて研究。

東京ディズニーリゾート(R)のほか、あらゆるDisneyを愛する「Dヲタ」男子としても知られています。

「ディズニーファン・チャレンジ 2024」コース別特典

「ディズニーファン・チャレンジ 2024」の3コース全て、全員もらえるオリジナル特典つき。

コースに合わせてもらえる特典をそれぞれ紹介していきます。

チャレンジコース

中間さん作成のクイズ3問のうちランダムに1問以上登場する、全40問出題される「チャレンジコース」

PC、スマートフォン用それぞれの壁紙のほか、

「ミッキー&フレンズ」デザインの認定証、

オモテ、

ウラ面で異なるデザインが使用されたエコバッグがもらえます。

ディズニープリンセスコース

中間さん作成のクイズが1問登場する、全20問の「ディズニープリンセスコース」

ディズニープリンセスの「アリエル」「ベル」「シンデレラ」「ジャスミン」「ラプンツェル」がプリントされた壁紙のほか、

「ディズニーファン・チャレンジ」のロゴがプリントされた認定証、

オモテ面にディズニープリンセス、

ウラ面に物語を象徴するモチーフがプリントされたエコバッグのほか、

水彩風アートがおしゃれな巾着がもらえます。

ライトコース

さまざまなジャンルのクイズが全20問出題される「ライトコース」

ライトコースでは壁紙とデジタル認定証がダウンロードすることができます。

参加者限定購入グッズ

グッズ購入期間:2024年10月17日(木)12:00 〜 2025年01月05日(日)23:59

「ディズニーファン・チャレンジ 2024」に参加された方のみが購入できるオリジナルグッズを販売。

2024年に新たに発売されるグッズのほか、2023年に販売され人気を博したグッズも再び登場します。

ミッキー・ミニーぬいぐるみセット

価格:16,500円(税込・送料込)

販売期間:2024年12月7日(土)まで

ローブを着た「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみをセットで販売。

足裏にプリントされた「ディズニーファン・チャレンジ 2024」のロゴがポイントです。

ディズニープリンセスTシャツ

価格:4,620円(税込・送料込)

サイズ:S/M/L

ディズニーファン・チャレンジの限定アートを使用したディズニープリンセスのTシャツ。

青い鳥が運んできたリボンに手を伸ばす「シンデレラ」や

花飾りにそっと手を添える「アリエル」

一輪の薔薇を手に瞼を閉じる「ベル」

目を伏せながら右手に持った花にお顔を寄せる「ジャスミン」

優しい笑みを浮かべながら瞳を閉じる「ラプンツェル」の全5種類がラインナップされます。

ライトコース・ディズニープリンセスコース・チャレンジコースの3コースから選べるオンラインクイズイベント。

講談社が実施している「ディズニーファン・チャレンジ 2024」の紹介でした☆

