ガンダムシリーズ45周年を記念して、ガンダムシリーズの歴代劇場作品を定期上映する『ガンダムシアター in 福岡』の11月24日のゲストが発表。『【ドモン・ヒイロ・ガロード登場!】ガンダム G・W・X 30th スペシャル上映会 in ガンダムシアター@福岡』として開催される。『ガンダムシアター in 福岡』は、ガンダムシリーズ45周年を記念して、毎月第2・第4日曜日に、TOHOシネマズ ららぽーと福岡で歴代作品を定期上映するイベント。11月24日は、1994年のTV放送開始から30周年を迎えた『機動武闘伝Gガンダム』と、来年から立て続けに30周年を迎える『新機動戦記ガンダムW』、『機動新世紀ガンダムX』の2作品を合わせた記念イベントとして開催。3作よりそれぞれの最終話(『機動武闘伝Gガンダム』第49話、『新機動戦記ガンダムW』第49話、『機動新世紀ガンダムX』第39)話をセレクトして上映する。ゲストの登壇も決定。関智一(『機動武闘伝Gガンダム』ドモン・カッシュ役)、緑川光(『新機動戦記ガンダムW』ヒイロ・ユイ役)、高木渉(『機動新世紀ガンダムX』ガロード・ラン役)が登場する舞台あいさつが実施される。