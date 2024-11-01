ヤクルトが２５年コーチングスタッフ発表 高津監督就任６年目 打撃Ｃに吉岡雄二氏、投手兼育成担当Ｃに由規氏、内野守備走塁Ｃに寺内崇幸氏【一覧】
ヤクルトは１日、２５年のコーチングスタッフを発表した。高津臣吾監督の６年目の指揮となる。今季まで独立リーグのＢＣ埼玉で選手兼コーチを務め、現役引退を発表した球団ＯＢの由規氏は投手育成担当コーチに就任する。陣容は次の通り（数字は背番号）。
監督 ２２ 高津臣吾
２軍監督 ８８ 池山隆寛
ヘッドコーチ ７３ 嶋基宏
総合コーチ ７９ 城石憲之
投手コーディネーター ８９ 伊藤智仁
投手コーチ ９８ 石井弘寿
投手コーチ ７２ 小野寺力
投手コーチ ８１ 正田樹
投手コーチ ９２ 山本哲哉
投手兼育成担当コーチ ９１ 由規
打撃チーフコーチ ７８ 大松尚逸
打撃コーチ ７４ 杉村繁
打撃コーチ ８０ 吉岡雄二
打撃コーチ ７６ 宮出隆自
バッテリーコーチ ８３ 衣川篤史
バッテリーコーチ ８６ 井野卓
内野守備走塁コーチ ９５ 土橋勝征
内野守備走塁コーチ ７５ 寺内崇幸
外野守備走塁コーチ ８２ 松元ユウイチ
外野守備走塁コーチ ７７ 山崎晃大朗
野手兼育成担当コーチ ８５ 西浦直亨