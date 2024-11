ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は15日から、売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」の第2弾として、セサミストリートの新アート、ピーナッツとコラボしたスウェットなど新たなラインナップを販売する。USJは、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進するプロジェクトの一環として、8月10日より売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」の販売を開始した。

15日から販売する第2弾は、ベーシックなハートロゴのデザインに、さわやかなターコイズブルーがカラーバリエーションとして追加。セサミストリートとコラボレーションしたTシャツには、エルモがハートからかわいらしく顔をのぞかせるアートデザインが新登場する。さらに、肌寒くなる季節にうってつけのオーバーサイズのフーディには胸元やフード部分に刺繍でロゴを施すなど、細部までこだわったデザインに仕上がっており、ビンテージ感のあるスヌーピーが陽気にダンスを踊るハッピーなアートデザインのスウェットも登場する。また、第1弾と同様に、多様な着こなしを提案するルックブックの公開を予定しており、クリスマスイベント「NO LIMIT! クリスマス」を盛り上げるアーティストがモデルとして登場。パークの中でも外でもファッショナブルに「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」を着こなすスタイリングを提案する。■「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」第2弾販売開始日:11月15日(金)販売価格:Tシャツ各種 4500円(税込)フーディ 7200円(税込)スウェット 6700円(税込)販売店舗:ハリウッド・スペシャルティ・ストア寄付:商品の売上げの一部を「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」に充てるTM and(C)2024 Sesame Workshop(C)2024 Peanuts Worldwide LLCTM &(C)Universal Studios. All rights reserved.