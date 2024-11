「リネージュ」や「タワー オブ アイオン」、「ブレイドアンドソウル」などを運営しているエヌシ―ジャパンは、2024年11月1日12時に創立23周年を記念した特設サイト「Message for you」を公開した。

特設サイトでは、ポータルサイト「NCSOFT」で利用可能な総額400万円分のNCSOFT専用電子マネー「カイモ」や豪華なゲームアイテムが当たるキャンペーンなど、23周年を記念したイベントやキャンペーンが開催される。

さらに11月6日からは、新しくゲームを始める方や少しお休みしていた方向けのイベントや、「23=ふみ(文)」にかけた手紙にまつわるイベントを開催する予定。このイベントでもカイモや各タイトルで使用可能なゲーム内アイテムなどが獲得できるチャンスがある。

エヌシージャパン創立23周年記念サイト「Message for you」

https://events.ncsoft.jp/b24/23rd_anniv/

23周年記念オリジナルフレーム切手&ポストカードが登場

11月1日12時より、23周年を記念して、日本郵便株式会社が運営する「郵便局のネットショップ」より、サービス中の10タイトルのイメージが使用された「エヌシージャパン23周年記念オリジナルフレーム切手&ポストカード」を、数量限定で販売する。

郵便局ネットショップ

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/ancjapan/

各種賞品が抽選でもらえるSNSキャンペーン

【エヌシージャパン23周年記念オリジナルフレーム切手&ポストカード】

本日より11月27日9時まで、エヌシージャパンの公式Xで「23でポストSNSキャンペーン」が開催される。23にちなんだスクリーンショットやコメントと共に、ハッシュタグ「#23周年だよNCJ」を付けて投稿すると、抽選で23名に10,000カイモや「23周年記念オリジナルフレーム切手&ポストカード」が当たる。

【参加方法】

(1)エヌシージャパン公式Xをフォロー。

(2)「23」に関するコメントや対象ゲーム内でスクリーンショットを撮影。

(3)コメントやスクリーンショットとあわせて指定ハッシュタグ「#23周年だよNCJ」と一緒にXにポスト。

※当選連絡はエヌシージャパン公式XからDMにて11月28日(木)以降に当選者にのみご連絡させていただきます

エヌシージャパン公式X

https://x.com/NCJ_official

また、6つのモバイルタイトルの公式Xでも「23周年記念オリジナルフレーム切手&ポストカード」が当たるSNSキャンペーンが開催される。応募要項はタイトルごとに異なっているので、それぞれのタイトルの告知ページで確認して欲しい。

【参加タイトル】

□「リネージュM」

□「リネージュ2M」

□「リネージュW」

□「ブレイドアンドソウル2」

□「雀龍門M」

□「護縁」

期間中にビットキャッシュを購入すると特典アイテムが手に入る

11月1日から11月30日23時59分まで、ビットキャッシュを購入すると特典が手に入るキャンペーンが開催される。プレゼント1はセブン-イレブン限定のキャンペーン。また、11月4日からは、セブン-イレブンの店舗に「23周年デザインビットキャッシュカード」が登場する。

プレゼント1(セブン-イレブン限定)

キャンペーン期間中に、セブン-イレブンで「ビットキャッシュ」または「ビットキャッシュカード」を一度に5,000円分以上購入すると、「リネージュ」、「リネージュ2」、「タワー オブ アイオン」、「ブレイドアンドソウル」のうちいずれか1タイトルのゲーム内アイテムがもれなくもらえる。

プレゼント2

キャンペーン期間中に「ビットキャッシュ」または会員サービス「マイビットキャッシュ」で、累計5,000円分以上カイモチャージすると、累計カイモチャージ額に応じて、「リネージュ」、「リネージュ2」、「タワー オブ アイオン」、「ブレイドアンドソウル」の特典アイテムクーポンがもらえる。

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.