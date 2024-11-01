■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ　 東証グロース
(7859) アルメディオ　 東証スタンダード
(2428) ウェルネット　 東証スタンダード
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー　　 東証プライム
(7011) 三菱重　　　　 東証プライム
(9023) 東京メトロ　　 東証プライム
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(269A) Ｓａｐｅｅｔ　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS