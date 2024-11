ENHYPEN、2ndフルアルバムのリパッケージ盤のトラックリストを公開…タイトル曲は「No Doubt」

ENHYPENが、タイトル曲「No Doubt」で帰ってくる。彼らは1日0時、公式SNSに2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」のトラックリストを掲載した。これによると、アルバムには新曲「No Doubt」と「Daydream」に、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」に収録された「Moonstruck」「XO(Only If You Say Yes)」「Your Eyes Only」などの10曲が加わり、合計12曲が収録される。

新しいタイトル曲は「No Doubt」だ。「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできないが、変わらない愛を確信する人々の感情を歌う。もう1つの新曲「Daydream」は、恋人の不在の中で、より切なく切実に相手を愛するようになる気持ちを歌詞に込めた。ENHYPENが描いてきた恋物語の拡大が垣間見える。彼らは2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」で、お互いに正反対の世界に属する“君”と“僕”の物語を歌った。今回のリパッケージ盤は、不安と孤独を通じて、むしろより大きな愛を確認することになる、逆説的な感情の変化を「昼の夢」(Daydream)で表現した。所属事務所BELIFT LABは、「デビューの時から積み上げてきた物語の中で、ENHYPENの成長はもちろん、“疑いの余地もなく”夢中になる良い曲に2ndフルアルバムのリパッケージ盤『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』で会うことができるので、楽しみにしてほしい」と伝えた。11日に発売される「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」は、Japan Editionも発売される。Japan Editionには、「No Doubt」と「XO(Only If You Say Yes)」の日本語バージョンが収録され、これは音楽配信サイトでのみ聴くことができる。