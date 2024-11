NCT WISH、日本1stアルバム「WISHFUL」最新ビジュアル＆トラックリストを公開

NCT WISHが、12月25日に発売する待望の日本1stアルバム「WISHFUL」の最新ビジュアルとトラックリストを公開した。タイトル曲「Wishful Winter」をはじめ、「FAR AWAY」「Touchdown」「CHOO CHOO」「P.O.V」「Our Adventures」など、本アルバムのために制作された新曲6曲と、2024年1月にパフォーマンスビデオがYouTube限定で公開され、ファンからの高い人気を誇る「NASA」のフルバージョンが待望の音源化。

他にも、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」や「We Go!」、NCT WISHのデビューシングル「WISH(Japanese Ver.)」、そして「Sail Away(Japanese Ver.)」「Songbird(Japanese Ver.)」「Tears Are Falling(Japanese Ver.)」など、NCT WISHがこれまで育ててきた楽曲も収録される。11月3日(日)に石川県・本多の森北電ホールを皮切り始まるNCT WISHとして初のアジアツアー「2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」は、全国6都市12公演、全公演SOLD OUT。12月25日のアルバムリリースに向けて、全国にNCT WISHがWISHFULな公演を届けるツアーになること間違いなしだ。

■リリース情報

日本1stアルバム「WISHFUL」

2024年12月25日(水)発売



<収録曲>

1.Wishful Winter

2.WISH(Japanese Ver.)

3.Songbird(Japanese Ver.)

4.FAR AWAY

5.We Go!

6.Touchdown

7.Hands Up

8.Sail Away(Japanese Ver.)

9.CHOO CHOO

10.NASA

11.P.O.V

12.Tears Are Falling(Japanese Ver.)

13.Our Adventures



〇Album CD+Blu-ray<初回生産限定盤/クリスマスプレゼントBOX Ver.>

価格:8,000円(税込)

品番:AVCK-43459/B



BOX仕様



Blu-ray

・WISHCATION #1

・Making of WISH #1



封入特典(予定)

・フォトブック(40p)

・リリックポスター

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカA 全6種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード(3枚)



〇Album CD<初回生産限定盤/ALL Member Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43460



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/SION Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43461



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/RIKU Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43462



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/YUSHI Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43463



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/JAEHEE Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43464



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/RYO Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43465



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<初回生産限定盤/SAKUYA Ver.>

価格:4,500円(税込)

品番:AVCK-43466



ペーパーファイル仕様



封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



〇Album CD<通常盤>

価格:3,000円(税込)

品番:AVCK-43467



ジュエルケース仕様



封入特典(予定)

・ステッカー

・トレーディングカード(セルカトレカB 全18種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



