NCT WISH、日本1stアルバム「WISHFUL」最新ビジュアル＆トラックリストを公開
タイトル曲「Wishful Winter」をはじめ、「FAR AWAY」「Touchdown」「CHOO CHOO」「P.O.V」「Our Adventures」など、本アルバムのために制作された新曲6曲と、2024年1月にパフォーマンスビデオがYouTube限定で公開され、ファンからの高い人気を誇る「NASA」のフルバージョンが待望の音源化。
11月3日（日）に石川県・本多の森北電ホールを皮切り始まるNCT WISHとして初のアジアツアー「2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」は、全国6都市12公演、全公演SOLD OUT。
12月25日のアルバムリリースに向けて、全国にNCT WISHがWISHFULな公演を届けるツアーになること間違いなしだ。
■リリース情報
日本1stアルバム「WISHFUL」
2024年12月25日（水）発売
＜収録曲＞
1.Wishful Winter
2.WISH（Japanese Ver.）
3.Songbird（Japanese Ver.）
4.FAR AWAY
5.We Go！
6.Touchdown
7.Hands Up
8.Sail Away（Japanese Ver.）
9.CHOO CHOO
10.NASA
11.P.O.V
12.Tears Are Falling（Japanese Ver.）
13.Our Adventures
〇Album CD＋Blu-ray＜初回生産限定盤／クリスマスプレゼントBOX Ver.＞
価格：8,000円（税込）
品番：AVCK-43459/B
BOX仕様
Blu-ray
・WISHCATION #1
・Making of WISH #1
封入特典（予定）
・フォトブック（40p）
・リリックポスター
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカA 全6種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード（3枚）
〇Album CD＜初回生産限定盤／ALL Member Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43460
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／SION Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43461
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／RIKU Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43462
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／YUSHI Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43463
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／JAEHEE Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43464
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／RYO Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43465
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜初回生産限定盤／SAKUYA Ver.＞
価格：4,500円（税込）
品番：AVCK-43466
ペーパーファイル仕様
封入特典（予定）
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード（ケミトレカB 6種＋セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
〇Album CD＜通常盤＞
価格：3,000円（税込）
品番：AVCK-43467
ジュエルケース仕様
封入特典（予定）
・ステッカー
・トレーディングカード（セルカトレカB 全18種中ランダム1種封入）
・応募抽選特典シリアルコード
■関連サイト
NCT日本公式サイト