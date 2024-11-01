【PHOTO】EVNNE、日本ファンミーティングのため出国
先月31日午後、EVNNEが「EVNNE FANMEETING 2024 EVNNEING-PRESSO」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本へ出国した。
EVNNEは、11月1日（金）と2日（土）に大阪・フェスティバルホール、11月4日（月・祝）に千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール6にて、単独ファンミーティング「EVNNE JAPAN FANMEETING 2024 [EVNNEING-PRESSO]」を開催する。
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