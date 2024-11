【ららぽーとBLACK FRIDAY:黒いポケモンたちに会いにいこう!】開催期間:11月15日~11月29日

三井不動産商業マネジメントは、全国19施設にて11月15日より順次開催となるイベント「ららぽーとBLACK FRIDAY」にて、「ポケットモンスター」とのスペシャルタイアップ「黒いポケモンたちに会いにいこう!」を実施する。

今回のタイアップでは、黒いレックウザをはじめとする黒いポケモンが施設内に登場。館内のポケモンを見つける「デジタルdeスタンプラリー」や「黒いポケモンのオリジナルグッズが当たる!SNSプレゼントキャンペーン」、期間限定フォトスポットなどが展開される。詳細については追って記載する。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.