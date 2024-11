【サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア3】11月上旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ おばけごっこフィギュア3」を11月上旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、サンリオキャラクターズがシーツをかぶって「おばけ」に扮したフィギュア第3弾。タカラトミーアーツオリジナルのポーズで、サンリオのキャラクターたちが立体化されている。「シナモロール」、「けろけろけろっぴ」はシーツパーツを取り外すことができる。

ラインナップは、「シナモロール」、「あひるのペックル」、「リトルツインスターズ ララ」、「リトルツインスターズ キキ」、「けろけろけろっぴ」の全5種。

【シナモロール】【あひるのペックル】【リトルツインスターズ ララ】【リトルツインスターズ キキ】【けろけろけろっぴ】

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ⓁM