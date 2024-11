話題の新店11軒をまとめて紹介！ まだまだブームの終わらない生ドーナツ専門店から、京都の和カフェまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 添好運 梅田茶屋町店(大阪・梅田)

2024年10月、大阪・梅田に「添好運(ティム・ホー・ワン)梅田茶屋町店」がオープンしました。日比谷店、新宿サザンテラス店、東京ドームシティ ラクーア店に続く国内4号店で、待望の関西初進出となります。

添好運 梅田茶屋町店 写真:お店から

2. お料理 MIYAMA(京都河原町)

2024年7月、京都河原町駅から徒歩4分ほどの場所に、ジビエを気軽に立ち飲みスタイルで味わえる「お料理 MIYAMA」がオープンしました。

お料理 MIYAMA 出典:yassan_aventadorsv.kyotoさん

3. ふかひれ専門店 鰭華(東京・等々力)

2024年10月、東京・深沢の住宅街に“フカヒレでおなかいっぱいになってほしい”という思いが込められた注目のフカヒレ専門店がオープンしました。

ふかひれ専門店 鰭華 出典:sakura007さん

4. HIIRAGI GINZA(東京・銀座)

“日本が誇る厳選スイーツを世界に届ける”をコンセプトに掲げる注目のスイーツスポット「HIIRAGI GINZA(ひいらぎ 銀座本店)」が、2024年10月、GINZA SIXの裏路地にオープンしました。

ひいらぎ 銀座本店 写真:お店から

5. POTERI BAKERY TOKYO(東京・三軒茶屋)

生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY TOKYO(ポテリベーカリートウキョウ)」が、2024年10月、三軒茶屋にオープンしました!

POTERI BAKERY TOKYO 写真:お店から

6. SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM(SHOP&CAFE)(東京・渋谷)

2024年10月、渋谷駅直上商業施設「渋谷スクランブルスクエア」の4階に「SMITH TEAMAKER (スミス・ティーメーカー)」が、日本初となるフラッグシップストア「SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM(SHOP&CAFE)」をオープンしました。

スミス・ティーメーカー 渋谷店 写真:お店から

7. 中満(京都・丸太町)

2024年9月、丸太町駅から徒歩5分ほどの場所に、京の雅を味わえる日本料理店「中満」がオープンしました。

中満 写真:お店から

8. 焼肉 牛ノ神(東京・中目黒)

2024年9月、焼肉激戦区の中目黒に「焼肉 牛ノ神」がオープンしました。漢方和牛をはじめ、厳選した和牛が楽しめる店です。

焼肉 牛ノ神 写真:お店から

9. OikeCafe×HACHINOBO(京都・烏丸御池)

2024年8月、京都・御池に「OikeCafe×HACHINOBO(オイケカフェ ハチノボウ)」がオープンしました。惜しまれながら閉店した円町の「八の坊」がよりおいしく、オシャレになって復活オープンです。

OikeCafe×HACHINOBO 出典:at_you_seeさん

10. 和レ和レ和 アラシヤマ(京都・嵐山)

2024年9月、京福電鉄嵐山駅から徒歩約1分のところに、和カフェ「和レ和レ和 アラシヤマ」がオープンしました。運営するのは、表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内に32店舗を展開する株式会社日と々とです。

和レ和レ和 アラシヤマ 出典:yoshi_3さん

11. 中華そばの店 みのひ(東京・志村坂上)

2024年9月、志村坂上駅から徒歩2分ほどの場所に、練馬の人気店「濃菜麺 井の庄」出身の店長による香り高いスープが自慢の「中華そばの店 みのひ」がオープンしました。

中華そばの店 みのひ 出典:特盛ヒロシさん

文:食べログマガジン編集部

