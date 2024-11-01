¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡È·ë¡É¶¶ËÜ´ÄÆà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡È»Í³Ñ´Ø·¸¡É¤¬ËÖÈ¯!?¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬4Ê¬´Ö¤ËµÚ¤ÖÂç±éÀâ
¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿1995Ç¯¤Î¿À¸Í¤È¤½¤Î9Ç¯¸å¡¢»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¤ÎÊ¡²¬¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¡Ê¹â¾¾ºé´õ¡¿ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤äÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¡¢·ë¡Ê°ëÂ¼¥¢¥á¥ê¡¿¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»²¹Í¡§Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè5½µ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î½ýÀ×
¡¡»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¸åÀè¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÆ°¤¯¡¢ÃËµ¤°î¤ì¤ë±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤ÎÀ³Ê¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½µ½ª¤ï¤ê¤ÎÂè25ÏÃ¤Ë¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀÊ¤ÇÅ¥¿ì¤·¤¿À»¿Í¤¬4Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö¡ÈÂç±éÀâ¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡À»¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÞú¤à¤Î¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¸å²ù¤ÎÇ°¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ó¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£º¤¤Ã¤È¤¦¿Í¤¿¤Á¡¢¤â¤Ã¤È½õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¿À¸Í¤Î³¹¤È¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¤ä·ë¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¤¬¥°¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥¯¥½¿¿ÌÌÌÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¤Ï¤ê¤¬¤Í¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¡ÊÆÚ¹ü¡Ë¥éー¥á¥ó¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ëÀ»¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥®¥ã¥ë¤Ë¡¢¡ÈÉÔÎÉ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êâ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥¶¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅ·¿À¤Þ¤ÇÁÜ¤·¤Ë¡¢±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£À»¿Í¤Ê¤ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï·ë¤¬¥®¥ã¥ë¤Ë¡¢¡ÈÉÔÎÉ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÀ»¿Í¤ÏÃ²¤¯¡£¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤ó¤Ê¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËË¤ËÅÁ¤¦°ì¶Ú¤ÎÎÞ¡£Ä¹¼Ü¤Î¥·ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î°æ½Ð¡Ê¿ÜÅÄË®Íµ¡Ë¤Ø¤Î·ãÅÜ¡¢¤½¤·¤ÆÈáÃ²¡¢¤È´¶¾ð¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤Þ¤»¤ëËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î±éµ»¤ÏÎ®ÀÐ¤Î°ì¸À¤À¡£
¡¡Ã¬¿²Æþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊµÈ¡¢¤µ¤é¤Ë³¬ÃÊ¤«¤éÊâ¤â¡¢À»¿Í¤Î¡ÈÂç±éÀâ¡É¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÞ¤ò¿¡¤¤¡¢³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëÊâ¤Ë°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬Èù¾Ð¤à¡£¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡Ö»ä¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ä¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤«¤é¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÈë¤á¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÊâ¤Ë¡¢°¦»Ò¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¡¢Êâ¤ÎÈÖ¤À¤Í¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊµÈ¤äÊâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ë¤âÀ»¿Í¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤¿À»¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤Ã¤È²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯·ë¡£±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢·ë¤Ï¥ëー¥êー¡Ê¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡Ë¤¿¤Á¤Ë¡Öº£Æü¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾Ð´é¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¥á¥ó¥Ðー¤âÀ»¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤òÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡È¥à¥¹¥Ó¥ó¥Ñ¥Ñ¡É¤³¤ÈÀ»¿Í¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏËÜµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò4¿Í¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢·ë¤Ï»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£æÆÌé¡Êº´ÌîÈ»ÅÍ¡Ë¤ä°¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·ë¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£Âè6½µ¡Ö¤¦¤Á¡¢¥®¥ã¥ë¡¢¤ä¤á¤ë¤±¤ó¡×¤Ç¤Ï·ë¡¢Êâ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î»×¤¤¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬·ë¤ò½ä¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡æÆÌé¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë·ë¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ëÍÛÂÀ¡Ê¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ë¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÈÃç¤¤¤¤¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤éµö¤µ¤ó¤±¤ó¤Ê¡×¤ÈæÆÌé¤òÁê¼ê¤Ë¥à¥¤Ë¤Ê¤ëÍÛÂÀ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢·ë¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î·ÃÈþ¡ÊÃæÂ¼¼éÎ¤¡Ë¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ëÉ½¾ð¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢·ÃÈþ¤ÏÍÛÂÀ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¡¢·ÃÈþ¤¬¥¤¥ó¤·¤¿¡¢»Í³Ñ´Ø·¸¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·ÃÈþ°Ê³°¤ÏÎø°¦¤Ë¤«¤Ê¤êÆß´¶¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë