AQUOS OLED 4T-C55FQ1

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　「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS OLED

4T-C55FQ1（シャープ）

2位　REGZA

48X8900L（TVS REGZA）

3位　REGZA

48X8900N（TVS REGZA）

4位　OLED C2

OLED48C2PJA（LGエレクトロニクス）

5位　REGZA

65X8900L（TVS REGZA）

6位　VIERA

TV-48Z85A（パナソニック）

7位　VIERA

TV-55Z90A（パナソニック）

8位　VIERA

TV-55Z95A（パナソニック）

9位　REGZA

55X8900N（TVS REGZA）

10位　BRAVIA 8

K-55XR80（ソニー）

AQUOS OLED 4T-C55FQ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。