AQUOS OLED「4T-C55FQ1」強い！ 今売れてる有機ELテレビTOP10 2024/11/1
「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
2位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
3位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
4位 OLED C2
OLED48C2PJA（LGエレクトロニクス）
5位 REGZA
65X8900L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-48Z85A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
8位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
9位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
10位 BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
AQUOS OLED 4T-C55FQ1
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
2位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
3位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
4位 OLED C2
OLED48C2PJA（LGエレクトロニクス）
5位 REGZA
6位 VIERA
TV-48Z85A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
8位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
9位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
10位 BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
AQUOS OLED 4T-C55FQ1
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。