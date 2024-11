店頭では販売しない「烏骨鶏かすていら美味」も！烏骨鶏『烏鶏庵のお客様感謝祭』

烏骨鶏は、11月9日(土)〜11月10日(日)の2日間で『烏鶏庵のお客様感謝祭』を烏鶏庵本店にて開催します。

▼烏鶏庵のお客様感謝祭とは

毎年11月に「烏骨鶏卵デニッシュパン」や店頭では販売しない「烏骨鶏かすていら美味」をお得な価格で購入できます。

早い時には、午前中に商品が完売する人気イベントです。

2024年は【能登復興・復旧応援プロジェクト】として、能登でつくられた伝統品や食品の販売も行います。

また、9日(土)10時00分〜13時00分・14時00分〜16時00分には献血バスも来場し、献血をしようとしてくれた方には「シベリア(プレーン・抹茶)」を各1個ずつプレゼントします。

▼「がんばろう能登ブース」を開設

能登半島地震で、自宅や工場が被災し材料が確保できず、商品が作れない状態になった方がたくさんいます。

そんな中でも、なんとか能登の味・自分たちの味を守りたいと立ち上がった方たちを見て、「烏鶏庵」でも何かできることがないかと思い毎年開催しているお客様感謝祭で能登復興企画として「がんばろう能登ブース」を開設します。

当日は能登復興・復旧支援として特別に能登の地元生産者さんが直接商品の販売を行います。

ブース販売は、両日10時00分〜16時00分までとなります。

▼「がんばろう能登ブース」の紹介

(1)宝立中学校の1972年(昭和47)年度の卒業生でつくる「宝立(ほうりゅう)47会」さんが復興応援の為、能登焼きほか、漬物、竹細工、能登の野菜やお米(珠洲米)などを販売します。

能登焼きの売上に関しては、全額能登宝立公民館への寄付金となります。

能登焼き

漬物

(2)奥能登と珠洲市内産にこだわり、果物や野菜を使って手作りジャムやソースを製造・販売している「フラワー工房」さんが出店しています。

今回の震災で工場はなくなってしまいましたが、沢山のファンの方からの応援が届き、再びおいしいジャムを楽しんでほしいという思いで立ち上がりました。

奥能登珠洲の手作りジャム

(3)能登の道の駅で販売をしていた「古布・ちりめん細工 気まま工房」さんは、手作りのちりめん細工を感謝祭で販売します。

ちりめん細工

▼烏鶏庵のお客様感謝祭のラインナップの紹介

もちろん、烏鶏庵の商品もたくさん用意しています。

通常価格1,836円(税込)で販売している「烏骨鶏卵デニッシュパン」が感謝祭では1,000円(税込)で販売しています。

他にも、烏骨鶏かすていらや通販限定で販売している「烏骨鶏かすていら・バームクーヘン美味」などが詰まった福袋も1日限定50個で販売します。

福袋は、開店から1時間ほどで売り切れするほどの人気商品です。

烏鶏庵ラインナップ

・福袋(1日50個限定) 5,000円(税込)

・卵デニッシュパン(1日100本限定) 1,000円(税込)

・美味かすていら3個(1日200個限定) 各1,000円(税込)

(プレーン3個セット/プレーン・抹茶・黒糖各1個セット)

・バームクーヘン美味 500円(税込)

・かすていらあいす

(カットサンドあいす(棒茶・抹茶) 各250円(税込))

(あいすセット5個入 1,000円(税込))

本店

・開催日:11月9日(土)・11月10日(日)

烏鶏庵ブース:両日10時00分〜売り切れ次第終了

能登ブース:両日10時00分〜16時00分

・開催場所:烏鶏庵本店

〒920-0024 石川県金沢市西念4-22

営業時間:9時30分〜18時30分

定休日:1月1日・1月2日

TEL:0120-367-054

・公式ホームページURL: https://www.ukokkei.co.jp/

