サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が進めるインフラ強化計画「サウジ・ビジョン2030」をめぐり、携わった労働者のうち2万1000人が死亡していることや、労働者が1日16時間も働かされているなどいくつかの情報が暴露されました。21,000 laborers killed working on Saudi Vision 2030, documentary shows

https://www.archpaper.com/2024/10/documentary-reveals-21000-workers-killed-saudi-vision-2030-neom/21,000 workers dead in 8 years of Mohammed bin Salman's ‘Saudi vision 2030’: Report | World News - Hindustan Timeshttps://www.hindustantimes.com/world-news/21000-workers-dead-in-8-years-of-mohammed-bin-salmans-saudi-vision-2030-report-101730127065962.htmlSaudi Arabia: Neom workers speak of '16-hour work days' in ITV undercover film | Middle East Eyehttps://www.middleeasteye.net/news/neom-line-workers-long-hours-accidents-anxietyサルマン皇太子はインフラや経済の強化を図るサウジ・ビジョン2030に数百兆円規模のお金を費やしていて、スマートシティ建設計画「NEOM」や、NEOMの一環として建設される巨大都市「THE LINE」の構築などを推し進めています。全長170km・高さ500mの鏡張り巨大空間に900万人を詰め込む未来都市計画「THE LINE」をサウジアラビア皇太子が発表 - GIGAZINEイギリスのテレビ局ITVによると、サルマン皇太子の一連の計画に関連し、労働環境が過酷であることや、多くの労働者が死亡または失踪していることなどがわかったといいます。ITVによると、2017年以降にサウジ・ビジョン2030に携わった労働者の死亡者数は2万1000人以上でした。死亡者の中にはインド人やバングラデシュ人、ネパール人が含まれており、鉄パイプの落下や壁の崩壊、爆薬の誤操作などで亡くなったとのことですが、ネパールの外国人雇用委員会は「650人以上のネパール人労働者の死因は依然として原因不明である」と報告しています。また、10万人以上の労働者が失踪しました。さらに、労働環境も過酷であることが指摘されています。現場に潜入した記者にとある労働者が語ったところによると、サウジアラビアの法律では1週間当たりの労働時間は最大60時間と定められているにもかかわらず、「THE LINE」のトンネルで1日16時間働かされていて、1週間の労働時間は84時間以上に達しているとのこと。長時間の勤務に加え、自宅から現場への移動に片道3時間のバスに乗らなければならず、通勤時間は労働時間に含まれないため給料も出ないそうです。この労働者は「睡眠時間は約4時間になる」と語ったといいます。このほか、一部で給料未払いの状態が10カ月も続いていることや、幹部級職員が「南アジアの労働者はクソ馬鹿で、だからこそ白人が序列のトップにいる」「湾岸諸国の女性は男装で興奮する性的倒錯者(トランスヴェスタイト)である」など差別発言を繰り返していたことなども伝えられています。また、建設地域に何世紀も住んでいた2万人以上の先住民族を強制的に立ち退かせたという指摘もあります。元諜報員が語ったところによると、サウジアラビアの治安当局者は2020年初め、立ち退きに抵抗した住民を殺害するよう命じられたとのことで、後にイギリスの人権団体は「部族の少なくとも47人が退去を拒否したとして逮捕または拘留され、そのうち5人が死刑判決を受けた」との調査結果を報告しています。なお、サウジ・ビジョン2030は着々と進行しており、直近ではNEOMの一環として設計された高級リゾート「シンダラ」が招待者限定で段階的にオープンしています。ここにはプールやゴルフコースなどが設置され、厳選された裕福なゲストに新時代の観光体験を提供しているとのことです。