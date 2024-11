BABYMONSTER初フルアルバム『DRIP』をリリース！収録内容のレビュー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BABYMONSTERの快進撃がスタート!

BABYMONSTERが、11月1日13時に初のフルアルバム『DRIP』をリリースする。

『DRIP』はそのタイトルのとおり、溢れるBABYMONSTERの魅力を凝縮した結晶体だ。収録曲の1番部分を先行公開したプロモーションは、アルバム全体の完成度に対する自信を示したものでもあった。

今回のカムバックはYGの全面的支援の下、超大型プロジェクトとなっている。最近のK-POP市場では異例の早さとなるデビューアルバムのリリース、数編のMV制作、早くから準備を終えた後続曲など、旺盛な国内外活動で目覚しい飛翔を始めた。

■ふたつのヒップホップの魅力、ダブルタイトル曲「DRIP」&「CLIK CLAK」

まずアルバムと同名のタイトル曲「DRIP」は、BABYMONSTERだけの自信溢れるアティテュードとYG特有のヒップホップバイブを溶け込ませたEDMナンバー。G-DRAGONが作曲に参加したことも話題となった。中毒性の濃いフック、ダイナミックなビート、強烈なベースサウンドがひとつに調和し、ぴりっとした戦慄を与える。

MVとともに先行公開されたもうひとつのタイトル曲「CLIK CLAK」は、オリジナルヒップホップにYG DNAを調和し、強烈な印象を残した。すべてのメンバーによるラップへの挑戦も個性的なボイストーンとフローが引き立ち、“オールラウンダー”の実力を実感させた。

パフォーマンスも大きな注目を集めている。「DRIP」はビートに合わせて体を力強く動かす振り付け、曲名を直観的に表現した手の動作、華麗な群舞などが予告された。「CLIK CLAK」は歌詞をウィットに富んだポイントジェスチャーで視線を奪う。

■多彩なジャンルの9トラック

アルバムにはダブルタイトル曲をはじめ、ギター演奏の上で美しいボーカルが目立つ「Love、Maybe」、90年代のヒップホップ感性が目立つ「Really Like You」、どっしりとした808ベースにR&BサウンドでY2K感性を生かした「BILLIONAIRE」などが順に収録されている。

続いて老若男女皆が楽しめる軽快な「Love In My Heart」、日本人メンバーだけのヒップホップバイブを盛り込んだ「Woke Up In Tokyo(RUKA & ASA)」、すでに公開済みの「FOREVER」、ファンミーティングアンコール曲で大きな愛を受けた「BATTER UP(Remix)-Bonus Track」などが収録され、一段階アップグレードされたBABYMONSTERの世界を満喫することができる。

■国内外の旺盛な活動は、2025年のワールドツアーへと拡大

さらにここからBABYMONSTERの歩みが始まる。ダブルタイトル曲だけでなくMV制作が確定した後続曲「Love In My Heart」が予告され、その他ラジオ、YouTubeコンテンツなどで2024年を走り抜ける。

グローバル拡大にも一層弾みがつく。世界最大のストリーミングプラットフォームSpotifyがグローバルライジングアーティストを発掘し集中的に照らすキャンペーンであるSpotify「RADAR KOREA(レーダーコリア)」に選出され、全世界の音楽ファンに紹介される。 2025年からはデビュー後初のワールドツアーを開催し、あらたな跳躍に乗り出す。

BABYMONSTERは11月1日から10日までソウル城東区のベーシックスタジオで『BABYMONSTER 1st FULL ALBUM[DRIP]POP-UP STORE』を開催する。

リリース情報

2024.11.01 ON SALE

ALBUM『DRIP』

日本発売は11月2日

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/