スマートフォンアクセサリーなどを手がけるCIO(大阪府守口市)は、「CIO Mate」シリーズから、「スパイラルケーブル」3種を2024年11月に発売する。

持ち運びしやすい

いずれもやわらかいシリコンを素材に使用。ケーブル全体が磁力でまとまり、ケーブルバンドなど不要でキレイに収納が可能だ。持ち運びもしやすい。

USB-C to C(2メートル長/1メートル長)、USB-C to Lightning(1メートル長)の全3種をラインアップする。

カラーはライトブラック、モスグリーン、シェルピンク、ナチュラルホワイト(USB-C to Cの2メートルとUSB-C to Lightningのみ)、ブラック(USB-C to Cの1メートルのみ)、ホワイト(同)、パープル(同)。