中身はチョコレートラスク！CAFE OHZAN「クリスマス限定ラスク」

CAFE OHZAN「クリスマス限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)は、2024年11月1日(金)よりクリスマス限定ラスクを販売中です。

CAFE OHZANが毎年発売している、クリスマス限定パッケージのチョコレートラスクです。

パッケージ・中身のラスク共に、2024年だけの限定商品になります。

町が賑わうクリスマスシーズン。

街並みも徐々に飾り付けられ、歩いているだけでなんだかわくわく。

ツリーやイルミネーションのキラキラした光が飛び込んで、この特別な季節の始まりに、胸が躍ります。

2024年のクリスマス限定商品は、小振りなサイズが可愛いキューブラスクと、細長い形状のスティックラスクの2種類。

パッケージにはクリスマスイブの光景が描かれています。

2種類のラスクは、それぞれ異なる街がデザインれています。

キューブラスクは、「お菓子の国のサンタさん」がテーマ。

キャンディやクリームでできたお菓子の家が並ぶ街が舞台です。

雪が降る中、プレゼントを配り歩くサンタクロースを描きました。

ポップで可愛らしいイメージのキューブラスク

スティックラスクは、「クリスマスバケーション」がテーマ。

雪山の麓にあるホテルで、思い思いの時間を過ごす人々の姿を描きました。

雪遊びをしたり、お散歩をしたり。

普段と変わらない日常のようで、でもいつもより多くの笑い声に包まれた、おだやかな時間が流れています。

スティックラスクは少し大人らしく、すっきりとしたデザイン

プレゼント配りで大忙しのサンタクロースも、のんびりとしたホリデーを過ごす人々も、どちらもとても楽しそう。

ずっと待っていたクリスマス。

それぞれの過ごし方で、この特別な一日をめいっぱい楽しんで。

CAFE OHZAN公式オンラインストア

URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■クリスマスカレンダー キューブラスク24個入/Calendrier de Noel

24個の小箱が並んだクリスマスカレンダー

毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめる、クリスマスカレンダー。

たくさんの注文を受け、大忙しでお菓子を作るパティスリーのサンタクロースの様子を、絵本仕立てで描いています。

一番外側のスライド式パッケージを開けると、観音開きのスリーブがあり、その中に24個の小箱が詰まっています。

それぞれに描かれたイラストに加えて、小箱をくるっと回すと新しいイラストが出てくる仕掛け。

24日間、たくさんのイラストが楽しめるカレンダーになっています。

中身のお菓子も24個すべてが異なるデザイン。

メインで使っているチョコレートの種類は、ミルク・ホワイト・キャラメル・ストロベリー・抹茶などさまざま。

毎日飽きずに楽しめます。

トッピングには、サンタクロースや雪だるま、ジンジャーマン、クマのぬいぐるみなど、クリスマスらしいモチーフを使用しました。

他にも、イチゴやピスタチオ、アーモンド、カカオニブなどを刻んでトッピング。

12月1日からクリスマスまでのカウントダウン。

「今日はどんなお菓子だろう」と、わくわくする24日間を楽しめます!

商品名 : クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

価格 : 6,480円(税込)

発売日 : 2024年11月1日(金)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■キューブラスク5個入 ジョワイユノエル/Le Cube Rusk Joyeux Noel

5つの小箱が並んだパッケージ。

ギフトにぴったり

小さなサイズが可愛らしいキューブ型のラスク。

5つ並んだ小箱の中に、1つずつお菓子が入っています。

パッケージには、お菓子の国でプレゼントを配るサンタクロースたちの姿を描きました。

家々の屋根に飛び乗って、ソリを引くサンタクロースを愉快に誘導しています。

静かな夜に耳を澄ませたら、彼らの小さな笑い声が聞こえてくるかもしれません。

ラスクは、クリスマスカレンダーに使われている24種類から5点を選んでいます。

スター、クリスマスリース、サンタクロース、雪だるま、そしてトナカイと、クリスマスアイコンを贅沢にあしらったラインナップです!

季節の贈り物にお勧めです。

商品名 : キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

価格 : 1,728円(税込)

発売日 : 2024年11月1日(金)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■スティックラスク ネージュ 10本入・15本入/Le Stick Rusk Neige

10本入。

お歳暮としても人気の商品

15本入。

淡いブルーのデザインなどが追加されています

スティックラスクは10本入、15本入の2種類。

ラスクのデザインも、すべてクリスマスをイメージしています。

チョコレートプレートに描かれた「Joyeux Noel」は、フランス語で「メリークリスマス」の意味。

一目でシーズン感が伝わる、この季節にぴったりのギフトです。

商品名 : スティックラスク ネージュ

価格 : 10本入/2,808円(税込)

15本入/3,942円(税込)

発売日 : 2024年11月1日(金)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問合せ:0120-129-683

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/3か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

2F出発ロビー23 PIER4

お問い合わせ:03-5757-8134

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILE TOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・成田空港(第3ターミナル/1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問合せ:0476-34-4161

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※記載の日付は催事予定期間です。

商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・東京駅(3か所)

八重洲中央口コンコース グランドキヨスク東京(開催中〜終了日未定)

八重洲中央口コンコース コンコース通路沿いクリスマス特設コーナ(11月26日〜12月10日)

八重洲北口 プレシャスデリ(11月26日〜12月24日)

・神戸阪急(11月27日〜12月03日)

地下 スイーツイベント

・大丸神戸店(12月11日〜12月22日)

B1F スイーツイベント1

・渋谷スクランブルスクエア(12月5日〜12月25日)

1階 Event Stage1

・伊勢丹 立川店(12月11日〜12月25日)

地階 洋菓子プロモーション

