ディズニーリゾートライン“ディズニー・クリスマス2024”

東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインは、11月15日(金)から12月25日(水)まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催されるスペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”のクリスマスムードでいっぱいのラッピングが施された「ディズニー・クリスマス・ライナー」を運行します。

客室内の様々な部分にクリスマスのデコレーションが装飾された「ディズニー・クリスマス・ライナー」では、「ディズニー・クリスマス」の世界観を、モノレールの車内に足を踏み入れた瞬間から感じることができます。

さらに、各駅では「ディズニー・クリスマス」デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルを期間限定で発売します。

また、ゲストがクリスマス気分を心から楽しめるよう、たくさんのクリスマスコンテンツが用意されています☆

ディズニー・クリスマス・ライナー

運行期間:11月15日(金)から12月25日(水)

5年ぶりに復活した、クリスマスならではのデコレーションでいっぱいの「ディズニー・クリスマス・ライナー」

おなじみのディズニーキャラクターたちに加え、クリスマスのリースや柊、プレゼントボックスなどが至るところに描かれ、つり革にもこの期間限定の装飾が施されていま

す。

クリスマスならではの音楽と共に、乗車したその瞬間から「ディズニー・クリスマス」の雰囲気に包まれます☆

※ディズニー・クリスマス・ライナーは、リゾートライナー(TypeC)ピンクの1編成のみです。

※運行時間は11月12日より、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて案内されます

クリスマス限定のオリジナルシール

配付期間:11月15日(金)から12月25日(水)

「ディズニー・クリスマス・ライナー」を心行くまで楽しめるよう、イベント期間中、利用者にクリスマス期間限定のオリジナルシールがプレゼントされます。

オリジナルシールは、「ディズニー・クリスマス・ライナー」をイメージした特別なデザインになっています。

※ディズニーリゾートラインを利用される方、お一人につき1枚プレゼントします。

各駅のキャストまでお声がけください。

フリーきっぷ

発売日:11月8日(金)から12月25日(水)※売り切れ次第販売終了

「ディズニー・クリスマス」の期間中、ディズニーリゾートラインでは3種類の期間限定デザインのフリーきっぷを販売します。

「クリスマスを楽しんでいるミッキーマウスとミニーマウス」、

「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」、

「クリスマスの妖精“リルリンリン”」がデザインされたフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

スーベニアメダル

発売日:11月8日(金)から12月25日(水)

ディズニーの仲間たちがデザインされたスーベニアメダル4種類を販売します。

ディズニー・クリスマス・ライナーにも装飾されているデザインをお手元でも楽しめます。

ぜひ、ディズニー・クリスマス・ライナーの思い出をコレクションしてくださいね!

クリスマスならではの要素が盛りだくさんのディズニーリゾートライン。

「ディズニー・クリスマス・ライナー」は2024年11月15日より運行です。

