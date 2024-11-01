¥Þ¥®¡¼¡¢Æ±µéÀ¸¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÈºÆ²ñ£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿Í¤È¤Î¤´±ï¤Ï¤È¤Æ¤â´õ¾¯¤ÇÂçÀÚ¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¡Ê32¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤È¤¤¤¦½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¹©Æ£ÍÚ²Ã¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Þ¥®¡¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¡ª¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍÚ²Ã¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é@briefing_official CUP¤Ë¤Æ¡ª¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¡¢·²ÇÏ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿Í¤È¤Î¤´±ï¤Ï¤È¤Æ¤â´õ¾¯¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¤Î¡¡¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£