講談社は11月1日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて11月に連載開始を予定している5作品の紹介ページを公開した。

11月は漫画家として成功するため、ポンコツヒロインの頑張りを描く“性”長コメディ「私とセイコウしませんか!?」が11月3日より連載開始。最愛の妻との夢と共に生きてゆく異世界ファンタジー「魔王様の後始末」は11月9日より開始となるほか、「カラミざかり ボクのほんとと君の嘘」を手掛けた御池慧氏の最新作「それでも明日も彼氏がいい」が同じく11月9日に登場する。

このほか11月25日に連載開始を予定している「妹は知っている」、「上野くんは開発済み」の5作品が紹介されている。

11月の新連載作品

私とセイコウしませんか!?

連載開始日:11月3日

あらすじ

関わる異性は担当編集だけ……彼氏いない歴=年齢の26歳漫画家・大村糸。漫画家として成功するために、彼女は1つの決意をする。「そうだ、処女を捨てよう――。」穿て処女膜! 押し売れ貞操!! ポンコツ変態ヒロインの“性”長コメディ開幕!

魔王様の後始末

連載開始日:11月9日

あらすじ

魔物と人との戦争は魔王と王女の愛によって終わり、世界に平和がもたらされました。二人は魔物と人の共生を願い、各地に魔物の暮らす場所を見つける旅をしました。そして魔王と王女が二人きりで暮らし始めてから60年……王女は今わの際で魔王に告げました「魔物達を世に放ったのは間違いだった」と。最愛の妻を喪った魔王は旅に出ます。自分のおかした過ちと向き合い、今度こそ魔物と人が共に生きる世界を実現するために……。

それでも明日も彼氏がいい

連載開始日:11月9日

あらすじ

ヤンマガWebで「カラミざかり ボクのほんとと君の嘘」を連載していた御池慧の最新作! 宏平と茉子はラブラブなカップル! でも茉子はなかなかエッチしてくれないことに、宏平は悩んでいた。そんなある日、茉子から提案されたのは、相手を交換したエッチだった! 新しいインモラルの扉が開く衝撃作!

妹は知っている

連載開始日:11月25日

作品概要

職場では、無表情でつまらないと思われている冴えないサラリーマン。

でも、妹の私だけは知っている……お兄ちゃんが本当は世界で一番面白いってことを――。

上野くんは開発済み

連載開始日:11月25日

作品概要

ヤングマガジン編集部主催の第1回「1話目連載コンペ」を見事勝ち抜いた中浦トモキの話題作!

春! 大学デビューだ! 性癖開花だ! 未だに僕は、彼女たちにいじめられないと射精ができないんだ――。

哀しきフルボッキ青春譚。

