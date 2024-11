19歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、1stフルアルバム『charme』収録曲「暴動」の「暴動 feat. 初音ミク」ver.ミュージックビデオを公開した。同曲ミュージックビデオは、liaのルーツの一つであるボーカロイドの要素を加えた楽曲「暴動」を初音ミクが歌ったものだ。以下にliaのコメントをお届けしたい。shallmは2025年3月1日、Veats Shibuyaにて<shallm 3rd Live 決起集会>を開催する。

■ライブ/イベント出演情報



▼<クジラの声>11月07日(木) 東京・三軒茶屋GrapeFruitMoonopen18:00 / start19:00出演:岡室友佳子 / shallm / 山口華穂 / 八神桃花https://tiget.net/events/352256▼<Stomp The Distance vol.20>11月12日(火) 大阪・心斎橋 VARON※東京都世田谷区北沢2-33-12 付近 下北沢交番の隣open18:00 / start18:30出演:Annon / OneOnceOver / shallm / VOØGE / ハコワレ / バンドマンの底辺×高さ÷2https://tiget.net/events/345732▼<The moon is beautiful-NaKK Anniversary Series->11月18日(月) 大阪・アメリカ村DROPopen / start 未定出演:Tiiy / shallm / でぃすこね! / 芽菜 fr.透明な7日目の真実 / ...and morehttps://tiget.net/events/351454▼<THE LIVE HOUSE soma presents.「Pierce the Heart vol.43」>11月21日(木) 大阪・心斎橋 somaopen18:00 / start18:30出演:shallm / オノマトペ / ジンバジ / アイビーズhttps://forms.gle/FsgCJGB8YA2Noshb6▼<”MIKKE vol.19” supported by Eggs>11月25日(月) 大阪・MUSE BOXopen18:45 / start19:00出演:tami / 石原のの / soel / shallm / uiunihttps://forms.gle/ptk4CeHm7ifX4A5C7▼<Lyanas 5th single 「213」Release Event - Screen1 - 「A Mement」>12月04日(水) 東京・下北沢MOSAiCopen / start TBA出演:Lyanas / shallm / Rip van cats / and more...https://t.co/zU7pPrlwQV▼<LIVEHOLIC presents. “恋せよ男子2025“>2025年1月19日(日) 東京・下北沢6会場サーキットopen12:00 予定LIVEHOLIC / MOSAiC / 近松 / Flowers Loft / ReG / ROCKAHOLIC出演:2winkle wink / EMANON / FandL / HARUKI / shallm / yesAND / YOUR ADVISORY BOARD / 冴夜 / 揚羽 胡蝶 / パピプペポは難しい / ミーマイナー / 結芽乃 / and more...https://t.livepocket.jp/e/koiseyo2025