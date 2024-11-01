◆第６２回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月３日、東京競馬場・芝２５００メートル）

枠順が１１月１日、決定した。

前走、同舞台の目黒記念で３着だったクロミナンス（牡７歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）は２枠４番に決まった。去年の神戸新聞杯、今年の日経新春杯で２着のサヴォーナ（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）は７枠１３番、前走の新潟記念で２着だったセレシオン（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は隣の１４番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ミクソロジー 牡５ ５８ 三浦 皇成

（２）メイショウブレゲ 牡５ ５６ 酒井 学

（３）ハヤヤッコ 牡８ ５８・５ 吉田 豊

（４）クロミナンス 牡７ ５８ 戸崎 圭太

（５）フォワードアゲン セン７ ５４ 内田 博幸

（６）マイネルメモリー 牡４ ５５ アンドレアシュ・シュタルケ

（７）ペプチドソレイユ 牡４ ５５ 小崎 綾也

（８）ラーグルフ 牡５ ５８ 丸田 恭介

（９）タイセイフェリーク 牝４ ５２ 大野 拓弥

（１０）マイネルウィルトス 牡８ ５７・５ 石川裕紀人

（１１）アドマイヤハレー 牡６ ５５ 田辺 裕信

（１２）ジャンカズマ 牡６ ５４ 木幡 巧也

（１３）サヴォーナ 牡４ ５７・５ 池添 謙一

（１４）セレシオン 牡５ ５７ 荻野 極

（１５）アドマイヤビルゴ 牡７ ５７ 北村 宏司

（１６）ショウナンバシット 牡４ ５８ 佐々木大輔